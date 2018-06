Griezmann: «Hoy no es el día» El delantero francés del Atlético de Madrid no desvela aún públicamente su futuro durante su comparecencia con la selección gala COLPISA Martes, 12 junio 2018, 15:11

A pesar de que se había especulado con que Antoine Griezmann desvelaría este martes su futuro, si continuará en el Atlético de Madrid o fichará por el Barcelona, el delantero francés truncó todas las expectativas durante su conferencia de prensa. «Lo siento, pero hoy no es el día», afirmó Griezmann al comienzo de su comparecencia, en francés y español.

El jefe de prensa de la selección francesa ya anunció que no se permitiría ninguna pregunta que no se refiriese al equipo y a su concentración en Rusia. El jefe de prensa también se mostró tajante con un periodista español que insistió a Griezmann sobre si tiene intención o no de seguir en el Atlético de Madrid.

A Griezmann le correspondió comparecer este martes, pero el delantero no tenía ninguna intención de anunciar aún públicamente su decisión, pese a que había insistido en que desvelará su futuro antes del inicio del Mundial que se inaugura este jueves.