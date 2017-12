Mundial de Clubes | Semifinales Marcelo: «No es justo que una roja en la final del Mundial se castigue en la Liga» Marcelo (d), en un partido contra el Galarasaray. / EFE «En el Madrid tienen que estar los mejores. y si los mejores son fichados, bienvenidos sean», responde el brasileño al preguntarle por Kepa COLPISA Martes, 12 diciembre 2017, 17:55

«No me parece justo, pero estamos aquí para jugar al fútbol y no vamos a quitar el pie pensando en el partido del Barça (el día 23)», aseguró este martes Marcelo en referencia al reglamento de la FIFA que establece que una tarjeta roja en una hipotética final del Mundial de Clubes impediría a un jugador del Real Madrid disputar el clásico en el Santiago Bernabéu. «Este torneo (el Mundialito) es un premio por haber ganado la Champions, y no tiene nada que ver una roja para ser castigado en la Liga», añadió el lateral brasileño, lamentando que según el reglamento de la FIFAla suspensión a un jugador en el Mundial de Clubes debe aplicarse en el siguiente partido oficial. «Nosotros vamos a jugar como siempre», reiteró con respecto al duelo de este miércoles contra el Al Jazira y la previsible final del sábado.

También se le preguntó a Marcelo por la posibilidad cada vez más real de que el Madrid fiche en el mercado de invierno al portero del Athletic Kepa, pero el defensa brasileño no quiso valorar las intenciones del club. «Yo estoy satisfecho con la plantilla que tenemos ahora, con la mezcla de jugadores con experiencia con jóvenes, pero no soy yo quien hace los fichajes. En el Madrid tienen que estar los mejores, y si los mejores son fichados, bienvenidos sean. Yo estoy encantado y muy feliz con la plantilla que tenemos», zanjó.

Después de haber ganado dos de los tres últimos Mundiales de Clubes, Marcelo considera que «la experiencia no ayuda, pero motiva». «La experiencia no dice nada, proque puedes haber jugado 50 partidos que siempre el próximo va a ser diferente. Estoy seguro de que el equipo va a dar el máximo. Vamos a darlo todo, pero la experiencia no cambia mucho», apuntó quien estima que para el Real Madrid «este torneo es muy importante, porque tenemos que luchar por todos los títulos que disputamos». «De cara a este torneo nosotros intentamos estar más unidos, porque es fundamental estar unidos, pero cambiamos poca cosa con respecto a otros partido. Esto sí, hablamos más del día a día que si estuviéramos en Madrid», desveló.