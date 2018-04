Jornada 33 Zidane: «Lo que me interesa es que hay más madridistas en el mundo» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid insiste en que «siempre ha existido el antimadridismo» y desvela que «con los jugadores no hablo de eso» JAVIER VARELA Madrid Martes, 17 abril 2018, 13:46

Zinedine Zidane volvió a tomar la palabra y de nuevo, como en la rueda de prensa del sábado previa al partido en Málaga, el entrenador del Real Madrid volvió a hablar del supuesto antimadridismo y de su aumento tras el polémico penalti de Benati a Lucas Vázquez en el partido ante la Juventus. El técnico francés confesó que no siente que tenga que defender al club, pero dejó claro que «cuando para mí es injusto hay que decirlo. No estoy para criticar y cada uno puede opinar y hay debates, pero cuando es una cosa injusta y se nos falta al respeto hay que decir las cosas».

Zidane sí negó que el vestuario se hable de ese supuesto antimadridismo: «No se habla de eso, para nada». «Siempre ha existido el antimadridismo», continuó el entrenador blanco, que quiso destacar «lo positivo antes que lo negativo, porque cada día hay más madridistas. Es el mejor club y el club con más afición y se amplía cada día». Además, Zidane sí confesó que «seguro que en el vestuario ellos (los jugadores) hablan de esto, pero yo con ellos no. Hay que respetar lo que somos». Sobre la animadversión que parece sufrir el Real Madrid, el francés recordó que «siempre ha existido, pero no hay que darle más vueltas a eso porque en general la gente respeta lo que somos».

«Se está exagerando todo lo del penalti pero ya hablé en su día de esto y ahora pensamos en el partido de mañana»

Las redes sociales pueden haber sido una causa del aumento de ese antimadridismo porque «hace 10 o 15 años no pasaba y hoy es diferente», pero insistió en que «tenemos que convivir con ello» y confesó quedarse con lo positivo: «Lo que me interesa es que hay más madridistas en el mundo». El entrenador blanco mostró su hastío por la polémica del penalti: «Sí, se está exagerando todo lo del penalti pero ya hablé en su día de esto y ahora pensamos en el partido de mañana» y no quiso decir nada al ser preguntado si temen que esta polémica haga que el árbitro del partido ante el Bayern esté presionado: «El árbitro del próximo partido hará su trabajo. No voy a comentar nada más. Hará su trabajo, estoy convencido», señaló.

En busca de la segunda plaza

El equipo afrontar el partido ante el Athletic con el objetivo de «intentar recuperar la segunda plaza, visto que tenemos la oportunidad de jugar en casa». El francés señaló que lo van a intentar «jugando bien», aunque destacó que el Athletic «es un equipo que no se merece el lugar en el que está en la clasificación porque compite bien y es un equipo completo». Además, avisó del peligro del conjunto de Ziganda «porque van a venir para intentar sacar puntos y lo que tenemos que hacer es estar listos en lo que ellos son buenos como la segunda jugada, los centros…». Enfrente tendrán a Kepa, el portero que parecía que iba a llegar al Madrid en enero pero que el propio Zidane frenó. «En su momento no había que fichar a un portero. Teníamos tres y todavía tenemos a tres y estamos contentos con los tres porteros», se justificó. Eso sí, sobre si podría llegar en el futuro, «se hablará después de la temporada».

«Sabemos todo lo que puede aportar Benzema y no estamos preocupados»

Quizá sea una buena oportuniad el partido ante el Athletic de ver de nuevo en el once titular a Gareth Bale y Karim Benzema, que han perdido protagonismo en los últimos encuentros. «Estamos todos en el mismo equipo, necesitamos a todos los jugadores y no los veo tristes», confesó Zidane. «Están entrenando bien y claro que a los dos les gustaría meter más goles, pero todos están trabajando bien y hay momentos de forma de otros jugadores y es lo que estamos viviendo. Hay jugadores muy buenos en este equipo y tengo que valorar eso», se justificó. Ante una nueva pregunta por la situación del delantero francés, Zidane insitió que «sabemos todo lo que puede aportar y no estamos preocupados», aunque confesó que «tiene que marcar y lo sabe, aunque sepa hacer otras cosas. Ya dije que sufría cuando falla las oportunidades pero la solución es seguir trabajando. Es un bloqueo que tiene. Tuvimos un bloqueo general al inicio de temporada y seguimos trabajando. Individualmente pasa lo mismo», finalizó.