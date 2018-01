Jornada 18 Zidane: «No vamos a hablar de la liga todos los fines de semana» Zinedine Zidane. / Efe El entrenador blanco lamentó la segunta mitad de su equipo, que acabó significando el empate COLPISA Domingo, 7 enero 2018, 23:26

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró muy decpecionado con el resultado de su equipo tras el empate (2-2) frente al Celta de Vigo en Balaídos. «Estamos enfadados con el resultado. Con la primera parte que hicimos, hay que estar enfadados con la segunda. Y yo el primero. No puedo estar contento con el resultado porque se podía haber hecho un buen partido y, sobre todo, una buena segunda parte. No hemos tenido posibilidades de salir un poco mejor con el balón. Ahí hemos fallado. Hemos perdido muchos balones fáciles».

Además, el francés e refirió a su desventaja frente a clubes como el Valencia (5), Atlético (7) o Barcelona (16): «No vamos a hablar de la liga todos los fines de semana. Nosotros tenemos que ir partido a partido».

Por su parte, el centrocampista Carlos Henrique Casemiro volvió a lamentar la nueva cesión de puntos: «Partido complicado y con mucha intensidad. Los dos equipos hemos jugado bien al fútbol. Dos puntos menos pero tenemos que seguir trabajando. Hemos hecho un primer tiempo muy bueno pero la segunda no hemos podido salir. Intentamos una contra y no salía, tuvimos el 3-2 con Lucas y se esfumó... hay que matar los partidos».

Respecto a la diferencia respecto al resto de equipos en la tabla de clasificación, se mostró algo más optimista. «Es muy complicado pero el Madrid no baja los brazos nunca. Si hay alguien que puede hacerlo, es el Madrid. Necesitamos jugar mejor. Cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos perdemos todos», finalizó el internacional brasileño.

Otro brasileño del club blanco, Marcelo, también comentó el punto conseguido ante el Celta, insuficiente para las pretensiones del Real Madrid en Liga. «Es lo que estás viendo. Estamos tristes, tratamos de sacar las cosas adelante. Tratamos de salir de esta situación que estamos que no nos gusta para nada. La verdad que es difícil. Cada vez que empatas o pierdes, la presión aumenta», declaró.

El lateral izquierdo del cuadro merengue cree que el equipo no salió mal al terreno de juego al inicio del choque. «Hemos empezado el partido corriendo, luchando... y el fútbol es así. Suena raro hablar así, pero no podemos hacer nada más. Hay que hacer goles, hay cosas que no salen. Tenemos que dar la cara y tenemos que salir», manifestó.

Por último, Achraf Hakimi, lateral internacional con Marruecos y titular ante el Celta, se mostró contrariado con el resultado final en Balaídos. «Estamos jodidos. Hemos sacado un punto cuando podíamos haber sacado los tres», comentó.

El lateral derecho del Real Madrid tiene claro que el club no se rendirá, aunque las adversidades son mayores respecto al Barcelona. «No, para nada, somos el Real Madrid. Vamos a luchar hasta el final. Luchar hasta que no podamos más», dijo.

El cuadro visitante vencía, pero el Celta no tiró la toalla hasta encontrar la recompensa en los minutos finales. «Hemos tenido un fallo defensivo en los últimos minutos y han sacado un punto», concluyó Achraf.