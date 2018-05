Primera Zidane: «Cristiano Ronaldo está al 120 por ciento» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid confirma que el portugués «ha entrenado con normalidad» y espera hacer un buen partido ante el Villarreal para que les ayude «para preparar la final de la Champions» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 18 mayo 2018, 13:55

Zinedine Zidane sólo piensa en la final de la Champions League ante el Liverpool, pero no quiere quitarle importancia al partido de este sábado ante el Villarreal con el que se pone punto y final a la competición doméstica. Una Liga en la que llevan 22 victorias, 9 empates y 6 derrotas a falta del choque en el Estadio de la Cerámica y de la que el técnico francés no está muy contento. «No estamos contentos con nuestra primera parte de la Liga, pero si hubiéramos hecho la misma trayectoria del año pasado no hubiéramos ganado la Liga este año», señaló. Además, recalcó que «no podemos estar contentos de nuestra primera parte, pero sí contentos con el final», justo antes de volver a felicitar al Barcelona «por la gran temporada que ha hecho».

El partido ante el 'submarino amarillo' no podrá ser utilizado como un ensayo general para la final de Kiev porque «no se parece nada» al Liverpool. «Es un equipo completamente diferente porque el Villarreal sale con el balón a intentar jugar desde atrás y no es el caso del Liverpool», añadió Zidane. Sin embargo, el técnico del Real Madrid insistió que «lo importante es hacer un buen papel mañana porque es nuestro último partido y luego vamos a tener una semana para preparar el partido». Además, no quiso hablar de descanso para algunos jugadores este sábado «porque es importante que estén en el campo» y no quiere pensar en que pueda haber lesiones que le impida llegar bien a algún futbolista. «Como entrenador no pienso en lo que puede pasar negativo como una lesión. Es parte del fútbol y pensamos en positivo. Tenemos que jugar bien mañana y si lo hacemos nos ayudará a preparar bien la final».

Uno de los protagonista del partido ante el Villarreal y en la final de la Champions será Cristiano Ronaldo, del que Zidane confesó que está «al 120 por ciento». «Lo he visto bien y ha estado entrenando con normalidad toda la semana y está bien para el partido de mañana», recalcó. Y si el portugués está bien, el resto de la plantilla también, «algo que no ha pasado muchas veces en la temporada», recordó Zidane. «Nuestra semana ha sido muy buena y hemos entrenado con velocidad y ritmo. Estamos todos enchufados y listos para jugar la final», señaló el técnico francés. «Esperamos hacer un buen papel mañana porque es importante acabar bien y luego tendremos una semana para preparar nuestra final», insistió.

Zidane también habló sobre el papel que han tenido algunos futbolistas jóvenes como Ceballos, Llorente o Vallejo y ha sido contundente al ser preguntado sobre si habían perdido la temporada al no haber jugado casi. «No es verdad que hayan perdido una temporada. Un año aquí son 10 fuera aunque juegues menos», señaló. «Sólo entrenando con los que están ahí han mejorado muchísimo. Algunos han tenido minutos, no los que esperaban, pero es un año muy positivo para los jóvenes», recalcó. Eso sí, dejó entrever que habrá salidas a final de temporada porque «algunos el próximo año tienen que jugar 25-30 partidos». Los otros nombres propios fuero el de Gareth Bale y Karim Benzema. El primero parece haber recuperado la alegría tras du buen partido ante el Celta, aunque para Zidane «no ha cambiado nada en él. Está mejor porque está entrenado bien. Cuando un jugador mete goles puedes decir que está mejor, pero entrena bien, lo quiere hacer bien y lo más importante es ver a todos bien físicamente». Y sobre el delantero francés y su ausencia de la lista del Mundial, el técnico blanco recordó que «no ha cambiado nada la situación y se tiene que concentrar en lo que queda de temporada aquí y hacerlo bien y terminar bien. El resto, se sabía». «No me da miedo que le desconcentre porque no es una situación nueva», aclaró.

Por último, felicitó al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al Atlético por su Europa League y quitó hierro a las palabras de Juanfran al acordarse del Real Madrid en la celebración rojiblanca al hablar de que el Atlético manda en la capital. «Juanfran me cae bien, es una broma y ya está».