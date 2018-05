Jornada 36 Zidane: «El arbitraje ha sido complicado pero no me voy a meter en ese tema» Zinedine Zidane, en el banquillo del Camp Nou. / Afp El técnico del Real Madrid confesó que «hicimos una buena primera parte y en la segunda estuvimos un poco precipitados» COLPISA Barcelona Domingo, 6 mayo 2018, 23:40

Zinedine Zidane no perdió la sonrisa tras el clásico a pesar de haber jugado toda la segunda parte con un jugador más, de haber empatado el partido y de haber visto desde su banquillo varias jugadas polémicas. «El arbitraje ha sido complicado pero no me voy a meter en ese tema. Hay un poco de todo pero no va a cambiar nada», dijo mordiéndose la lengua sin querer entrar en polémicas.

El técnico francés, que ha igualado a Miguel Muñoz como el técnico del Real Madrid que más partidos seguidos sin perder ha disputado en territorio azulgrana en toda la historia del clásico en todas las competiciones (1-2, 1-1, 1-3 y 2-2), reconoció que «hemos vivido un buen partido de fútbol y al final no sé si es merecido el empate o merecía uno más que otro». Zidane, eso sí, señaló que «los que vinieron a ver un buen partido de fútbol estarán contentos».

Porque el partido, como todos los clásicos, siempre son interesantes aunque como en este caso no haya nada en juego más allá del honor de ganar. «Los clásicos normalmente no son intrascendentes», dijo Zidane. «Suele ser un partido importante y hay que felicitarles a los jugadores por lo que han hecho».

Zidane esperó en el túnel para darle este abrazo a Iniesta. #ElDíaDelFútbolpic.twitter.com/rwi1KPCJHp — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 6 de mayo de 2018

Además, señaló que sus jugadores tenían una «motivación por ganar» especial por ser el primer equipo que ganaba al Barcelona en la Liga, aunque «como en cualquier partido. Siempre queremos ganar y hacer todo para conseguirlo como lo hicimos hoy», añadió, «Hicimos una buena primera parte y en la segunda estuvimos un poco precipitados. Jugando 10 contra once había que tener un poco más de paciencia».

Por último, Zidane, que abrazó a Iniesta tras el encuentro, tranquilizó a los aficionados madridistas sobre el estado de salud de Cristiano Ronaldo, que fue sustituido en el descanso con un esguince en el tobillo. «Ahora mismo no está bien, pero va a ser poco. Mañana vamos a ver con la resonancia, pero él ha dicho que es poco». Y sobre su presencia en la final de Kiev del próximo 26 de mayo fue rotundo: «No me preocupa para la final de la Champions».