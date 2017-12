El 'zasca' de Salinas a Cristiano: «No estás ni en el podium de los mejores» «Has tenido la mala suerte de coincidir con el mejor, Messi», responde el exjugador del Athletic al portugés después de que éste se declarase «el mejor jugador de la historia» GABRIEL CUESTA Sábado, 9 diciembre 2017, 19:28

Julio Salinas no se ha mordido la lengua después de que Cristiano Ronaldo afirmase ser «el mejor jugador de la historia» tras ganar su quinto balón de oro. El que fuera futbolista del Athletic no ha dudado en responder a las palabras del portugués con un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. «Que seas muy bueno no quiere decir que seas el mejor», afirma Salinas en un tuit en el que asegura que ha tenido «mala suerte de coincidir con el más grande, Messi». «No creo que estén en el podium de los mejores de la historia», señala el exjugador bilbaíno. «Te superan unos cuantos. Confórmate con esos balones». «Algunos no los has merecido», matizó.

Q seas muy bueno no quiere decir q seas el mejor ya q has tenido mala suerte de coincidir con el mas grande Messi

Y sinceramente no creo q estés en el Podium entre los mejores de la historia ya q te superarían unos cuantos

Confórmate con esos balones (alguno q no has merecido) https://t.co/Xe9d7BGKI3 — Julio Salinas (@juliosalinas19) 8 de diciembre de 2017

El tuit ha hecho que Julio Salinas fuera tendencia en Barcelona. También muchos aficionados del Real Madrid han respondido al exfutbolista, que ha salido al paso de las críticas. «Sé que mi opinión no importa y es insignificante. Podré decir lo que pienso desde el respeto», ha explicado en oro tuit. Salinas se ha reafirmado en su posición al asegurar que «Ronaldo es buenísimo» pero que Messi es «más completo». «Es un número 10 y 9 juntos».