Primera Xabi Prieto anuncia su retirada Xabi Prieto se agarra el escudo para celebrar un gol en el duelo de esta temporada ante el Villarreal. / MICHELENA El capitán de la Real Sociedad dejará el fútbol tras quince temporadas en Zubieta IKER MENDIA San Sebastián Martes, 10 abril 2018, 18:09

Era una noticia más o menos sabida (y temida) en el entorno txuri-urdin. La Real Sociedad acaba de anunciar que Xabi Prieto, el corazón del club guipuzcoano, el estandarte realista, el marcapasos de Zubieta, deja el fútbol tras quince temporadas defendiendo el club de sus amores.

La Real Sociedad ha emitido una nota con el siguiente mensaje: «El 10 txuri urdin ha comunicado este martes su decisión de poner punto final a su ejemplar trayectoria como futbolista. Con 530 partidos a sus espaldas hasta la fecha, es el quinto jugador con más encuentros en la historia del club y se unirá a la selecta lista de los 'One Club Men'. Su clase dentro y fuera del terreno de juego quedará grabada eternamente en la memoria de la familia realista. Mila esker Xabi!» Xabi Prieto comparecerá este miércoles por la tarde en el Estadio de Anoeta.

Prieto llegó a la Real Sociedad en 1999 para incorporarse al juvenil B, el Easo. Hizo la pretemporada, pero los técnicos no le encontraron acomodo en aquel equipo y le cedieron al Hernani. Su buen hacer en el equipo de Zubipe le permitió volver a Zubieta. En el Sanse militó dos campañas (2002/03 y 03/04), en las que jugó 48 partidos y marcó ocho goles.

Con 530 partidos a sus espaldas, es el quinto jugador con más participaciones en la historia de la Real Sociedad

Algo vio Raynald Denoueix en aquel chaval espigado en el invierno de 2003. Le reclamó para trabajar en el primer equipo. Por aquel entonces, Valery Karpin ocupaba la banda derecha realista y la figura de Prieto emergía como una alternativa porque el ruso de 33 años apuraba sus últimas temporadas. El entrenador francés, para quien la 'vitesse' (velocidad en el juego) era fundamental, fue puliendo poco a poco al donostiarra.

En el verano de 2003 Xabi Prieto fue uno de los cuatro futbolistas del filial que el técnico francés llevó a la pretemporada en Seefeld (Austria). Los otros tres eran el portero Mikel Saizar y los defensas Iban Zubiaurre y Javi Garrido. Aquella pretemporada disputó los primeros partidos amistosos con el primer equipo. El paso definitivo, el del debut, estaba más cerca.

Doblete en el Bernabéu

Xabi Prieto debutó con la Real el 8 de octubre de 2003 en un partido de Copa en Oviedo. El donostiarra disputó los noventa minutos y el choque finalizó con triunfo blanquiazul por 1-2. Su primer encuentro en Primera División lo disputó dieciocho días después ante Osasuna en Anoeta. Jugó 22 minutos tras saltar al terreno de juego en lugar de Karpin.

Esa misma temporada firmó una actuación antológica el 23 de mayo de 2004 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Fue su mejor carta de presentación en la máxima categoría. Demostró a quienes no le conocían lo que había hecho durante años en las categorías inferiores. Marcó un golazo de exterior desde fuera del área, transformó un penalti a lo Panenka y dio la asistencia del primer gol a Kovacevic. Todo ello con un trato exquisito de balón. La actuación de Prieto adquiere mayor valor si se tiene en cuenta que lideró la última victoria realista en el feudo madridista.

Esa misma temporada, en la que alternó el filial con el primer equipo, jugó sus primeros trece partidos en la élite –once de Liga y dos de Copa– y llegó a ir convocado en varios encuentros de la Champions League. El donostiarra había llegado para quedarse. Un año más tarde, Prieto pasó a formar parte de la primera plantilla de manera oficial. Aquella campaña disputó 25 encuentros.

Debutó con el primer equipo en octubre de 2003 en Oviedo y se doctoró en el Bernabéu ese misma temporada en una tarde antológica

En la 2005/06 se adueñó de manera definitiva de un puesto en el once realista tras jugar 38 partidos (32 de ellos como titular) y marcar nueve tantos, su mejor registro goleador junto a la temporada 2012/13. Desde entonces Prieto no ha bajado nunca de la treintena de presencias cada campaña, a pesar de que algunos años ha sufrido lesiones que le han obligado a estar parado unas semanas. Su actuación en la 05/06 le valió para su primer DV de Oro al jugador más destacado y regular de la temporada. Después ha sido distinguido con el galardón en otras dos ocasiones: 2008/09 y 2009/10.

La calidad de Prieto no pasó desapercibida en el panorama futbolístico y más de un equipo intentó ficharle. El donostiarra rechazó todas las ofertas para dejar la Real. Se mantuvo fiel a su equipo de toda la vida incluso cuando descendió a Segunda en 2007. «Defender la camiseta que has querido desde pequeño es un orgullo. Cada vez que me la pongo sigo sintiendo ese hormigueo en el estómago, esos nervios del primer día. Hoy en día no me veo lejos de aquí», explicaba cada vez que le preguntaban al respecto .

De Segunda a la Champions

Prieto, que durante toda su carrera había jugado con el 24 a la espalda, comenzó a lucir el número 10 en la temporada 2009/10 tras la llegada de Jokin Aperribay a la presidencia del club. El máximo mandatario de la Real le pidió a Prieto el cambio de dorsal. «Xabi representa los valores del club, de una forma de actuar y de sentir. Debe ser nuestro líder y referente en el futuro. Por eso le pedí que cambiara de dorsal».

En la categoría de plata disputó 107 encuentros. Marcó desde el punto de penalti el primer gol del partido ante el Celta en Anoeta, que supuso el retorno a Primera División. Para celebrar el tanto con la afición saltó una de las vallas de publicidad y se lesionó el tobillo derecho. Vivió las celebraciones del ascenso con dos muletas. Poco importaba porque había devuelto al club de sus amores al lugar que le correspondía.

Su último récord estriba en jugar 92 partidos de forma consecutiva en Liga, sólo roto por una lesión

De los últimos tiempos ha destacado el dato de que encadenó la friolera de ser titular durante 92 partidos consecutivos en Liga, sin sanciones o lesiones. Este campeonato ha jugado 24 encuentros, marcado tres goles y dado 847 pases buenos. Jugó seis partidos en la Europa League.

Indiscutible para todos los entrenadores, Xabi Prieto ha lucido el brazalete de capitán en la Champions y soñaba con ganar un título. No habrá logrado ninguno oficial pero se lleva el más valioso: el cariño eterno de la Real Sociedad y su gente. Y eso, amigos, no tiene precio.