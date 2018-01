Real Madrid «¡Vamos a cambiar esta mierda!» Marcelo, en pugna con Samu Castillejo. / Afp Los blancos hacen crítica interna, saben de sus problemas en las segundas partes y vuelven al trabajo pensando ya en el reto de la Copa IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 15 enero 2018, 18:04

Unas imágenes grabadas en el túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu antes de que los jugadores del Real Madrid salieran a calentar en el choque del pasado sábado ante el Villarreal demuestra que la plantilla blanca sí hace autocrítica dentro, aunque luego ante la opinión pública se niegue la existencia de algún déficit físico y futbolístico y se aluda sobre todo la mala suerte de cara al gol. «¡Confianza chavales! ¡Vamos a cambiar esta mierda, va, vamos!», arenga el brasileño Marcelo, uno de los capitanes, a sus compañeros, según difundió este lunes Gol televisión. Y en el descanso, con 0-0 en el marcador, el canterano Nacho les dice: ¡Que no nos pase lo de las segundas partes!

Por lo tanto, uno le pone un calificativo inequívoco a la situación por la que atraviesa el equipo de Zinedine Zidane y el otro asume que el Madrid empeora según pasan los minutos, hasta el punto de que en los últimos cinco partidos de Liga, ante Athletic, Sevilla, Barcelona, Celta y Villarreal, no ha conseguido ver puerta en las segundas partes y, sin embargo, ha encajado nada menos que siete goles. El equipo que volaba en verano y hacía disfrutar a la afición, ha desaparecido. Descansó el domingo y este lunes volvió al trabajo en Valdebebas con la mirada puesta ya en el choque del jueves en Butarque, importante porque la Copa del Rey se ha convertido ahora en una de las prioridades.

Falta de gasolina, mal momento de pesos pesados, fragilidad defensiva, dificultades para sorprender a balón parado, pérdida de autoestima y confianza, pobre utilización de la plantilla, ausente de variantes tácticas durante los partidos.... Muchos y diferentes son los problemas que han conducido a la crisis y que Zidane debe analizar con sus hombres de confianza y resolver en un mes, ya que el 14-F aparece señalado en rojo en el calendario por la visita del París Saint-Germain en el primer asalto de octavos de final de la Champions.

Tras cosechar ante el Villarreal su tercera derrota liguera en casa y su noveno tropiezo en 18 partidos del torneo de la regularidad, ya que tiene pendiente aún el choque de Leganés, aplazado por el Mundial de Clubes, el equipo blanco acabó la primera vuelta con los peores números en más de diez años. El balance, muy deficiente para los campeones de Liga y de Europa, arroja nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas para un total de 32 puntos, con 32 goles a favor y 17 en contra.

El Madrid ha perdido toda opción de luchar por el título, está a 19 puntos del Barcelona, a diez del Atlético, a ocho del Valencia y con sólo uno de ventaja sobre el Villarreal y tres respecto al Sevilla. Normal que Toni Kroos, pragmático alemán, dijera que el objetivo ahora es acabar en zona Champions.

Luxemburgo y López Caro

Los números son comparables con los del curso 2005-06, cuando ocuparon el banquillo merengue el brasileño Vanderlei Luxemburgo, durante 14 jornadas, y Juan Ramón López Caro. Ese Madrid acabó la primera vuelta con 33 puntos y cerró la Liga segundo, a 12 del Barça. Tan mal iban las cosas que en febrero se produjo la renuncia del presidente Florentino Pérez.

Para encontrar algo peor hay que remontarse hasta la campaña 1999-2000, cuando el equipo que condujo el galés John Benjamin Toshack hasta noviembre y luego Vicente del Bosque acabó la fase inicial del campeonato en cuarta posición con sólo 29 puntos, a ocho del Barcelona, y cerró el torneo quinto, a siete puntos del Deportivo, que conquistó su primera Liga. Sin embargo, ese Real Madrid acabaría conquistando su octava Champions, ante el Valencia en París.

En esa tesitura vuelven a surgir noticias sobre altas y bajas. Así, ahora ha trascendido que el Madrid llamó hace días al Athletic para decirle que quiere ya a Kepa Arrizabalaga. El club blanco recibió una respuesta negativa del equipo vasco, dispuesto a mejorar la oferta a su portero para que renueve.

Y no cesan los rumores sobre Cristiano Ronaldo, con cinco Balones de Oro en su poder pero ahora discutido porque sólo ha marcado cuatro goles en esta Liga, sus peores números de blanco. La SER aseguró el sábado que Florentino Pérez se lo ofrecerá este verano al PSG para abaratar el fichaje de Neymar, su gran deseo, y este lunes el diario As publica en portada que el luso quiere marcharse al Manchester United porque se siente engañado por la promesa de renovación no cumplida.