Barça Valverde: «Un jugador veterano no hubiera hecho el gesto que hizo Dembélé»

El técnico azulgrana se muestra convencido de que encontrará soluciones para suplir la baja del fichaje más caro de la entidad

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha explicado que la lesión de Ousmane Dembélé, que estará cerca de cuatro meses de baja, se produjo como consecuencia de un gesto "muy agresivo".

En la rueda de prensa previa al encuentro del martes (22.00 horas) ante el Eibar, monopolizada por la lesión del extremo galo, el técnico del equipo azulgrana ha subrayado que "hay que mirar hacia adelante" y se ha mostrado convencido de que encontrará soluciones para suplir la baja del fichaje más caro de la entidad.

"Es un jugador que no ha tenido nunca un problema muscular, que no tiene experiencia para reconocer esas molestias, pero cuando un jugador que va esa velocidad y da un taconazo, entra dentro de las probabilidades de que te ocurra. Es un gesto muy agresivo. Un jugador más veterano hubiese dejado que el balón se perdiera por la línea de fondo", ha señalado Valverde, quien ha negado que la lesión se debiera a las condiciones del césped del Coliseo Alfonso Pérez. En este sentido, ha opinado que "si no hubiese realizado ese gesto tan fuerte, igual no habría pasado nada", aunque ha puntualizado que "en lugar de mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante y pensar que queda un día menos para que regrese".

Sobre las opciones que tiene dentro de la plantilla para suplir a Dembélé, el técnico extremeño ha explicado que cuenta con nombres como Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Denis Suárez y André Gomes.

También ha sido preguntado por si Arda Turan, que todavía no ha debutado en partido oficinal está temporada, es uno de los nombres a tener en cuenta: "Las oportunidades dependen de lo que hagan los jugadores en los entrenamientos. Es un jugador más de la plantilla".

Otro de los jugadores que pueden aportar su grano de arena es Rafinha Alcántara, que todavía sigue recuperándose de una lesión de menisco y de quien Valverde ha dicho que desconoce cuándo podrá reaparecer. "No tengo una fecha para poder decir nada. Rafinha es un jugador que esperamos que pronto pueda hacer algo con el grupo. Estamos un poco a la expectativa. Tenemos que seguir esperando", ha subrayado Valverde, quien ha agregado que confía en sus jugadores para que den "un paso adelante" ante la lesión de Dembélé.

Rotaciones

En cualquier caso y a pesar de los contratiempos en forma de lesiones, el Barcelona es líder en solitario de la Liga, algo que no parece obsesionar, por ahora, al técnico. "El liderato significa que esto del fútbol es cambiante. De la misma manera que un mes atrás estábamos con las manos encima... no sabemos qué va a suceder dentro de un mes. La película cambia en una semana. No tenemos que fijarnos demasiado en el ruido exterior", ha precisado.

La situación del equipo tras la lesión del jugador francés ha provocado que el encuentro ante el Eibar haya quedado en un segundo plano en la comparecencia de prensa de este lunes. No obstante, Valverde ha alertado de la dificultad del encuentro ante el conjunto vasco: "Es un equipo valiente que va a buscarte, que no quiere que juegues, que va llevar el juego a tu terreno y que quiere ahogarte cuando quieres iniciar el juego. Será un partido complicado, difícil y diferente a los que hemos disputado hasta ahora. Nos harán una presión muy alta y tendremos que salir de ahí porque cada robo de balón es un riesgo".

El técnico azulgrana ha dejado entrever la posibilidad de realizar rotaciones. "Ahora tenemos menos días de recuperación, es verdad que seguramente habrá cambios mañana, pero la idea de siempre es cambiar para mantener el estilo y el ritmo. No puedes jugar con sólo once jugadores, pero las rotaciones sólo sirven cuando ganas, cuando pierdes es otra historia", ha zanjado.