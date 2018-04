Jornada 33 El Valencia, a por la Champions ante un Getafe que quiere acercarse a Europa El equipo azulón fue el primero capaz de derrotar al conjunto de Marcelino esta temporada EFE Valencia/Getafe Miércoles, 18 abril 2018, 07:46

El Valencia se enfrentará este miércoles al Getafe con el objetivo de certificar matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones ante un rival que apura sus opciones de acercarse a plazas europeas.

En caso de triunfo y si el Betis no gana el jueves al Las Palmas, el equipo de Marcelino García Toral tendría ya asegurada al menos la cuarta plaza que ocupa y con la que jugaría la próxima edición de la máxima competición continental.

En caso de que el equipo sevillano ganara, la certificación podría llegar en la visita valencianista al Celta de Vigo este fin de semana.

El Valencia recibirá al Getafe tras perder el pasado domingo en su visita al Barcelona en un encuentro en el que compitió sin complejos con el equipo de Ernesto Valverde, virtual campeón de la Liga, pero en el que su falta de acierto le impidió sumar algún punto.

El choque ante el Getafe tendrá otro aliciente más aparte de asegurar su plaza de Liga de Campeones. La idea del Valencia es presionar al máximo al Atlético de Madrid, que es segundo con seis puntos más, y al Real Madrid, que es tercero sólo dos puntos por encima del cuadro de Marcelino García Toral.

Enfrente el Valencia tendrá enfrente al primer equipo que consiguió derrotarle esta campaña. Fue en la jornada 14 de la Liga en un choque decidido por un tanto de Markel Bergara en el minuto 66 y en el que los hombres de García Toral se quejaron de la dureza de la defensa madrileña.

Para recibir al conjunto madrileño, además de la baja por lesión de Francis Coquelin, el entrenador asturiano no podrá contar con sanción con el también mediocentro Geoffrey Kondogbia y con el central Gabriel Paulista.

La baja de los dos centrocampistas franceses obligará a García Toral a rehacer su habitual centro del campo. La primera opción sería recuperar a Carlos Soler de la banda derecha en la que lo alinea habitualmente y la segunda dar entrada a Maksimovic, que apenas ha tenido minutos en los últimos partidos.

Además, la baja de Paulista le obligará a buscar un compañero para Garay, que puede ser Murillo, que regresó a una convocatoria tras dos ausencias técnicas, o Rubén Vezo, lo que a su vez propiciaría el regreso de Martín Montoya al lateral derecho.

Por su parte, el Getafe, después de asegurar prácticamente la permanencia tras ganar la pasada jornada 1-0 al Espanyol, intentará mantener con vida el sueño europeo, a seis puntos de distancia a falta de 18 por disputarse hasta final de temporada.

Salvo sorpresa mayúscula, el cuadro madrileño seguirá el próximo curso en Primera División. Saca 16 puntos al Deportivo, último equipo que descendería, y una victoria en Mestalla o una derrota del conjunto gallego, daría la salvación matemática al Getafe.

Pero ese objetivo ya parece cumplido y ahora los hombres de José Bordalás serán más ambiciosos en los próximos dos encuentros clave para su futuro continental. Si gana al Valencia y después en su salida a Eibar, viviría un fin de campaña agitado porque las opciones europeas se mantendrían intactas en las últimas cuatro jornadas.

No será una empresa fácil para el conjunto azulón. En Mestalla, los números no son buenos. De doce enfrentamientos, sólo ha ganado uno, en la temporada 2013/14 (1-3) y ha empatado dos (2005/05 y 1015/16). No son datos que invitan al optimismo, pero el Getafe intentará romper las estadísticas para mantenerse en la zona noble de la clasificación.

Para ello, Bordalás no podrá contar con el lesionado Mauro Arambarri (fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo) y con los sancionados Ángel Rodríguez y Mathieu Flamini, aunque este último está a la espera de que le retiren la segunda cartulina amarilla que vio ante el Espanyol.

Sus sustitutos serán Sergio Mora, que se alineará junto a Fayçal Fajr en el centro del campo, y Jorge Molina, que fue suplente el pasado domingo y podría ocupar el hueco de Ángel.

- Alineaciones probables:

Valencia: Neto; Montoya, Murillo, Garay, Gayà; Ferran Torres o Pereira, Soler, Parejo, Guedes; Zaza o Rodrigo y Santi Mina.

Getafe: Guaita; Damián, Djené, Bruno, Antunes; Portillo, Sergio Mora, Fajr, Amath; Remy y Jorge Molina.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco)

Estadio: Mestalla

Hora: 19:30