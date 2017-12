Atlético Torres: «No voy a permitir una división Simeone-Torres» Fernando Torres celebra su gol ante el Alavés. / Efe Sobre la posible marcha de Griezmann, habló claro: «Quiero que se queden los que se quieran quedar» COLPISA Madrid Miércoles, 20 diciembre 2017, 11:29

Fernando Torres es una de las voces autorizadas del Atlético de Madrid. El delantero dejó claro que si por el fuera se retiraría en el conjunto rojiblanco: "De 0 a 10 me quiero quedar siempre en el Atlético, un 10. Tengo medio año más de contrato y mi deseo es ése". Sin embargo, el ariete reconoció que no está su mano porque "acabo contrato, por mucho que me quiera quedar aquí si no me quieren, me presento aquí y lo mismo no me dejan pasar a entrenar". Y una de las claves para que 'El Niño' se quede en el Atle´tico es su entrenador, Diego Simeone. "Él pone los que considera mejor para cada momento. El que más quiere que funcione el equipo y gane es el entrenador", dijo sobre los pocos minutos que está teniendo esta temporada, aunque confesó que entiende las decisiones del argentino porque "me pongo en el papel y digo si soy entrenador en el futuro pondré a los que considere que estén mejor".

Aunque de momento no ha pensado en el día que deje el Atlético, Torres confesó en una entrevista en el programa A Diario de 'Radio Marca' que "me iré cuando vea que no tengo opciones de ser titular", algo que de momento "no ha pasado". "He visto que tengo físico y capacidad para serlo, cuando suceda lo contrario, cuando haya jugadores que diga no puedo llegar ahí… la cosa cambiará. Pero hasta ahora no ha pasado porque siempre he visto que podía darle la vuelta a la situación". Y sobre una posible retirada, confesó que le da "vértigo", "cada vez me cuesta pensar más en ese momento. No sé lo que voy a necesitar, qué me va a apetecer... El Atlético es mi vida. Si puedo ayudar al club desde algún sitio nuestros caminos se encuentren. No estar por estar, sino sabiendo que puedo ayudar a hacer más grande al club".

Además, Fernando Torres, quiso zanjar la polémica que hay sobre a quién tiene más cariño la afición del Atlético entre él y Simeone. "Nunca se va a dar una división Simeone-Torres porque yo no lo voy a permitir. Me toca trabajar. He estado en este club cuando ha habido división entre entrenadores, afición, jugadores y eso no es bueno. Me ha tocado vivir la época más complicada del club y sé lo que e eso. Por eso valoro lo que vivimos ahora. Eso no va a pasar", insistió. El '9' del Atlético recordó que "la vanidad y el ego se me cayeron hace muchísimo si es que alguna vez las tuve. No voy a permitir eso porque no es bueno para mi equipo porque lo que quiero es que gane".

"Quiero que se queden los que se quieran quedar"

Sobre la denuncia del Atlético al Barcelona ante la FIFA por los contantos con el francés, Fernando Torres fue claro: ¿Qué si quiero que se quede? Quiero que se queden los que se quieran quedar". Además, rompió una lanza a favor de su compañero al asegurar que "cuando ha decidido quedarse teniendo muchas opciones, será porque ha querido. Vamos a disfrutarle. Cuando acabe ya veremos. La gente del Atlético ha sido siempre justa. Él tiene contrato. No le he escuchado decir algo tan claro como me quiero ir. Está con nosotros y ojalá sea para mucho tiempo”. Eso sí, el delantero mandó un aviso a navegantes al recordar que "el equipo siempre está por encima de los jugadores".

'El Niño' hiz una defensa del juego del Atlético y contestó a los que dicen que aburre: "Lo dicen porque ganamos y estamos arriba. Si no lo dicen a lo mejor es porque no ganamos ya", pero lo que sí que parce es que la plantilla va a recibir los refuerzos en enero que le vendrán muy bien para mejorar. "Lo dirán los resultados. Si conseguimos títulos se dirá que sí. Sobre el papel sí que mejora, la llegada de Vitolo y Costa, que son de primer nivel, internacionales, que podrían jugar en cualquier lugar y han decidido sacrificar seis meses para estar en el Atlético habla de compromiso. Esperemos que entren con buen pié". Precisamente la llegada del hispano-brasielño será un nuevo obstáculo para el de Fuenlabrada porque sabe que llega con la vitola de titular. "Pasó con Jackson, Gameiro… Cuando uno ficha un gran delantero se espera que lo juegue todo y marque 40 goles, luego se verá cómo se adapta y cómo funciona. Ya se verá pero cuando uno ficha a un jugador para que sea estrella del equipo, se espera eso, que sea estrella".

Por último habló sobre las declaraciones de Enrique Cerezo, presidente del Atlético, que aseguró que el fútbol era cada vez más negocio y menos sentimiento. "Cada vez lo es más, mueve mucho dinero. Eso es bueno porque cada vez lo veremos más. Luego hay una parte de sentimiento, canta la gente porque lo siente, hay gente que hace kilómetros para ver a si equipo, que ahorra meses... Yo lo siento así, vivo desde pequeño este club. No sé si podría jugar en otro sitio sin sentir esto. Entiendo que hay jugadores que sí pueden, que quieren ganar. Es lícito". Sin embargo, señaló que "a veces el sentimiento te puede cegar y no ver la realidad. Hay que buscar el equilibrio. Es necesario que una parte del vestuario sienta mucho el club pero no sólo. Un jugador de fuera puede venir y sentir el club e identificarse como nosotros. Hay jugadores como Godín, Giménez... que ves que están metidos en el club y no tienen por qué ser de la cantera".