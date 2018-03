Jornada 30 Simeone: «Me encontré a Dybala, charlé con él y no hubo mucho más» 01:00 Simeone, durante la rueda de prensa. / Foto: Kiko Huesca (Efe) | Vídeo: Atlas «Le dije lo que pensaba de él, que es un excelente futbolista», señala el técnico del Atlético EFE MAJADAHONDA (MADRID) Sábado, 31 marzo 2018, 17:06

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho este sábado que se encontró la pasada semana con su compatriota Paulo Dybala, delantero de la Juventus, en un restaurante, charló con él, le dijo lo que pensaba de él, que es «un excelente futbolista», y «no hubo mucho más».

«Es una pena que haya veces que la información no sea buena, porque, al no ser buena, obviamente se descree de mucha gente del periodismo, que no tiene que ser así, pero la información, al no ser clara y buena, y no tener imágenes de nada, mezclan y se confunden. Eso no es bueno, pero vivimos en un mundo que hay que convivir con esta situación», ha valorado el técnico este sábado en rueda de prensa.

«Está claro que sí me encontré a Dybala en un restaurante, estuvimos charlando y le dije lo que pensaba de él, que es un excelente futbolista. Él estaba cenando con dos amigos y yo estaba cenando solo y no hubo mucho más. Después, que algunos periodistas busquen desenfocar esta situación...», prosiguió Simeone.

«Eso ya saben ustedes que conviven con gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Ojalá haya más periodistas que den mejor información, porque el mundo depende mucho de la información y me alegra cuando la información es buena», ha explicado sobre ese encuentro con Dybala de la pasada semana en un restaurante madrileño.

«Creo en la cantera»

Por otro lado, Simeone ha remarcado su confianza en la cantera en la víspera de jugar ante el Deportivo de La Coruña, contra el que tiene seis bajas y sólo dispone de trece jugadores del primer equipo, y ha recalcado su entusiasmo cuando debuta «un juvenil».

En este caso será Carlos Isaac, lateral derecho del filial y que suplirá la baja de Sime Vrsaljko. El croata se ha quedado fuera de la convocatoria por unas molestias musculares y se suma a las ausencias para el duelo de este domingo en el Wanda Metropolitano a los sancionados Antoine Griezmann y Víctor Machín, 'Vitolo', y a los lesionados José María Giménez, Juanfran Torres y Filipe Luis.

«En una de mis primeras entrevistas siempre había dicho que no me iba a perdonar estar en el club sin sacar futbolistas de la cantera. Creo en la cantera, vengo de un país donde los chicos son importantes y somos un club que posiblemente necesitamos más que otros esta situación», ha valorado el técnico tras el entrenamiento.

«Hemos pasado mejores momentos al principio con las llegadas de Saúl, Óliver, Manquillo, Thomas y Lucas y en esta última etapa hemos tenido poca participación. Es verdad también que el equipo ha crecido y al crecer es más difícil poder contar con los chicos, pero siempre las oportunidades aparecen, siempre estamos mirando y siempre que aparezca una oportunidad es saludable, rejuvenece, da buena energía y a mí me gusta cuando debuta un juvenil, porque son el futuro. A mí me entusiasma, sinceramente», ha reiterado el entrenador.

La ocasión ante el Deportivo de La Coruña será para Carlos Isaac, lateral derecho del filial y que, según las pruebas, suplirá las bajas en esa demarcación del croata Sime Vrsaljko, ausencia de última hora por unas molestias en los isquiotibiales, y Juanfran Torres, fuera de la competición por lesión las últimas dos semanas. «Ojalá que si Carlos Isaac tiene que jugar mañana lo haga muy bien», ha dicho Simeone, sin confirmar esa situación más que probable. Tanto el viernes como el sábado, ya sin Vrsaljko disponible en los entrenamientos, ha contado con él en el teórico once titular. Incluso, esta mañana, mantuvo una charla con él durante la sesión.

En la convocatoria sí está Diego Costa, aunque no será titular. «Veo que viene de un golpe importante del partido con España, hablé con él y buscaremos tener en el campo a aquellos que están al cien por cien. Kevin (Gameiro) viene de hacer dos semanas muy fuertes antes de su lesión que tuvo cuando fuimos a Rusia y de tener una seguidilla de partidos importantes, donde respondió muy bien».

«Seguramente tanto Diego Costa como Fernando Torres, que son los más nuestros que quedaron dentro de los chicos que nos van a acompañar en el banco (serán junto a Axel Werner los únicos suplentes del primer equipo en el banquillo, junto a otro cuatro canteranos) estarán preparados para cuando los necesitemos», ha dicho Simeone.

En el pasado mercado invernal, el Atlético traspasó a cinco jugadores: Luciano Vietto (Valencia), Augusto Fernández (Beinjing Rehne), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nico Gaitán (Dalian Yifang) y Miguel Ángel Moyá (Real Sociedad). Con esas salidas, la plantilla se ha quedado en 19 futbolistas para este tramo del curso.

«Ha sido un poco de todo; situaciones personales en algunos casos, necesidades económicamente de mejorar en cuanto a los contratos a años sucesivos que tenga algún jugador, necesidad de creer posiblemente que puedan tener más minutos en otros equipos, necesidades económicas para crecer en su lugar...», ha declarado Simeone. «No sé si hablar de necesidades económicas o no (del club para el traspaso de esos futbolistas). Siempre se busca lo mejor para todos. El club siempre busca que el futbolista esté bien y que el club se compense en base a lo que necesitamos todos», ha añadido el técnico.

«De todos los chicos que han salido sólo me queda agradecimiento y tranquilidad, porque sé que han dado todo mientras han estado con nosotros. A partir de eso, uno se va siempre acomodando. Está claro que nunca hubiéramos imaginado que Filipe Luis iba a tener esa lesión que tuvo, ahora tenemos jugadores suspendidos...», ha abundado.

«Se ha juntado un poco todo, que en fútbol sucede. Unos años atrás jugamos con un chico de la cantera de central derecho (Nacho Monsalve frente al Betis) y lo hizo muy bien, así que sabemos que confiamos también en lo que nos puedan dar los chicos de abajo para salir del partido justamente de mañana», ha repasado.

No cree el técnico que esa situación de salidas haya rebajado la competencia interna en el equipo: «No, porque a partir del jueves van a estar conmigo otra vez Vitolo, Griezmann, Giménez... Y ya tenemos una competencia tremenda. La competencia, más allá de ser menos, es altísima».

«Un equipo necesitado es muy peligroso»

Enfrente estará este domingo el Deportivo. «Primero, tiene un buen entrenador (Clarence Seedorf), con un carisma muy grande, que, más allá de que los resultados no los han acompañado en el equipo, siempre ha demostrado ofensivamente buenos recursos y ha merecido ganar varios partidos de los que ha jugado con Seedorf al frente».

«Está obviamente necesitado y un equipo necesitado es muy peligroso. Tendremos que jugar con esas necesidades que tiene y sabemos que nos vamos a encontrar un equipo que va a buscar el resultado más importante que tiene, que es ganar. Nosotros estamos un poco en esa línea queriendo mantener después del resultado del Villarreal la línea ascendente que veníamos teniendo», ha finalizado.