El presidente de la Real abre la puerta a los jugadores que se quieran ir El traspaso de Berchiche al PSG se puede cerrar hoy. Aperribay asume con naturalidad la decisión de Berchiche de irse al PSG y rebaja su cláusula a la mitad ya que entiende su deseo de mejorar económica y deportivamente ELCORREO.COM Viernes, 7 julio 2017, 01:10

El presidente de la Real, Jokin Aperribay da por traspasado a Yuri Berchiche al Paris Saint Germain por una cantidad en torno a los «trece-dieciséis millones de euros». El dirigente desveló que la del PSG es la «mejor» oferta de las que han llegado por Yuri a Anoeta en los últimos meses y el club, entendiendo el interés del jugador por querer salir de la Real para pelear por retos mayores con un sueldo alto, le ha dado permiso para pasar reconocimiento médico.

Aperribay se pronunció ayer en estos términos en una comparecencia en la sala de prensa de Anoeta para presentar a Diego Llorente, al que calificó como el «sexto fichaje» de la Real este verano. «Tenemos a los cinco del Sanse que suben al primer equipo (Bautista, Odriozola, Guridi, Zubeldia y Kevin) más a Diego, por ahora. Pocos clubes en Europa podrán decir lo mismo. Es algo que me llena de orgullo y por lo que tengo que felicitar a todos los técnicos de Zubieta».

Aperribay confirmó que la oferta por escrito del PSG por Yuri, jugador que llegó a la real procedente del Athletic juvenil, fue remitida desde París ayer por la mañana a Anoeta. Dio a entender que la Real ve con buenos ojos las cifras que se proponen. «Aceptaremos la oferta», dijo. El club realista percibirá entre «trece y dieciséis millones» de euros por el traspaso de un jugador que, a su juicio, «ha dado muchísimo» a la Real y que ahora «quiere salir y aprovechar otras oportunidades». El presidente explicó que la Real no ha pedido al PSG los treinta millones de euros que establece su cláusula de rescisión porque, a su entender, los jugadores de la Real no deben sentirse nunca enjaulados y si su deseo es salir de la Real tienen que saber que lo pueden hacer en cualquier momento. «Tienen que saber que cuando se quieran marchar, pueden hacerlo», añadió.

El presidente quiso desterrar la idea de que Yuri se marcha porque su ficha en la Real es baja o porque el club no ha peleado por su continuidad. «No es cierto que sea de los que peor nómina tenía o estuviera peor valorado. Tenía una ficha importante y cinco años de contrato cuando renovó por última vez. Y sí lo hemos peleado, pero es asumido desde febrero que quería salir y aprovechar oportunidades». Yuri se marcha porque quiere jugar en uno de los nuevos ricos de Europa, va a pelear por retos deportivos mayores como la Champions y va a percibir por ello unas cantidades económicas «muy importantes».

Su salida se cerrará cuando los dos clubes alcancen el acuerdo definitivo, algo que podría llegar de forma inminente, quizás hoy mismo. La Real, según ha podido saber este periódico, va a a tratar de reservarse un porcentaje de un hipotético traspaso de Yuri a un tercer club en un futuro, en una operación muy similar a la conseguida con Griezmann y el Atlético de Madrid, del que la Real se embolsaría el 20% de su posible traspaso.

Conversaciones paradas

Aperribay subrayó que «ahora mismo» no se están haciendo gestiones para incorporar a ningún jugador. El cuerpo técnico liderado por Eusebio, con el que se reunió el miércoles, está «muy contento» con los jugadores que tiene y eso les hace estar «tranquilos» en este momento del verano en el que todavía el mercado de fichajes no ha entrado en ebullición. «Hay un par de gestiones, pero ahora están paradas por decisión nuestra», desveló.

La conversación que el club tiene pendiente con Carlos Vela podría ser la que desencadene los siguientes pasos. «Acaba de terminar de jugar en la Copa Confederaciones y hablaremos con él. No hay ninguna prisa. Lo que sí podemos decir es que hemos recibido ofertas por él. Estamos tranquilos».

Con Vela, según dio a entender, cualquier escenario es posible. Lo mismo renueva que es traspasado. «Es un poco pronto para tomar decisiones. Vamos a ver cómo avanza el verano. Hablaremos con él. Renovar es una opción que le gusta. No hay que olvidar que lleva seis años en la Real». A la pregunta de si ve a Vela jugando el primer partido de Liga, Aperribay no dijo ni que sí ni que no.

Objetivos: Januzaj y Correa. Los dos jugadores a los que quiere la Real siguen por el momento en el Manchester United y el Atlético de Madrid, respectivamente. «Llevamos tiempo sin hablar con ellos», dijo Aperribay. En alusión a Correa, «la Real va a ser absolutamente respetuosa con el Atlético ahora que tiene el mercado cerrado. Hay que comprender que el escenario ha cambiado después de las primeras conversaciones que pudimos tener». Januzaj sigue siendo «interesante» para la Real aunque tiene «muchas» novias tanto dentro como fuera de Inglaterra.

Granero, al Espanyol

En el club están ahora más ocupados en aligerar la plantilla que en incorporar nuevos jugadores. Por ahora, tras la confirmación ayer de que Alain Oyarzun jugará en el Zaragoza, son cinco los jugadores que han salido: Zaldua (cedido al Leganés), Héctor (cedido al Alavés), Hervías (traspasado al Eibar) y Mikel, al que no se le ofreció la renovación. El siguiente en salir será Granero. Aperribay confirmó lo publicado ayer por este periódico. Los representantes del jugador tienen «conversaciones abiertas» con el Espanyol y Granero llegará con la carta de libertad bajo el brazo. «Se irá como vino, con la carta de libertad. Esteban busca oportunidades de jugar más de lo que ha hecho. Es su momento».

Canales es otro de los jugadores llamados a salir de la Real. El presidente fue claro en este asunto. «Como otros muchos piensa que podía tener mas minutos. Si llegan ofertas por él las escucharemos, pero por ahora no se ha acercado nadie del Betis a la Real. No hemos recibido ninguna llamada por él. También digo que en la Real no tenemos interés en que Sergio salga. Empezaremos la pretemporada con él y si llegan ofertas las valoraremos».

Zaldua, «el futuro» de la Real. Loren tomó la palabra para explicar que el motivo por el que Zaldua ha salido cedido al Leganés es «solo deportivo». «Hemos valorado el número de jugadores que tenemos en esa posición (Odriozola, Carlos Martínez y Aritz) y para que Zaldua sea el futuro de la Real tiene que jugar treinta partidos al año. Sale a un equipo en el que en principio puede tener más oportunidades. Queremos que Joseba sea otra vez el lateral que apareció en su momento».

Una situación similar se busca con Babic, el central zurdo del Sanse que jugó cedido en el Reus la última temporada y al que se le busca otra cesión, posiblemente al Estrella Roja. «Es muy joven. Estamos valorando que pueda salir fuera pensando en que pueda volver con garantías. Tenemos muchas ilusiones puestas en él», explicó Loren.