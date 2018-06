Mikel Merino, a un paso de la Real Sociedad Mikel Merino ha jugado la última temporada en el Newcastle. / Reuters El acuerdo no se cerrará esta semana, pero en Anoeta hay total confianza en la contratación del jugador del Newcastle IÑAKI IZQUIERDO Martes, 26 junio 2018, 11:22

Mikel Merino está a un paso de convertirse en nuevo jugador de la Real Sociedad para las próximas cinco temporadas. El jugador navarro, de 22 años y pretendido por el Athletic, ha transmitido a los dirigentes del club donostiarra que cuenten con él, que estén tranquilos porque su decisión es vestir de txuriurdin y levantar una carrera de futbolista de élite, ahora atascada, en Anoeta.

Sin embargo, no hay nada firmado. Las conversaciones, que vienen de lejos, están encaminadas pese al interés de otros equipos. El futbolista ha regresado de sus vacaciones en Estados Unidos y ahora dedicará unos días a estudiar con sus asesores la ingeniería de la operación. Por tanto, a día de hoy, Merino no es jugador de la Real Sociedad y no lo será esta semana.

Merino ha cumplido 22 años este mes. Salió de la cantera de Osasuna, donde solo jugó en Segunda División, para fichar por el Borussia Dortmund. En una temporada jugó nueve partidos. Fue traspasado al Newcastle, donde ha participado en 25 (1 gol).

En la planta noble de Anoeta hay tranquilidad pero no se da nada por hecho. Si los contratos, a veces, valen lo que valen, tampoco conviene dar rango de ley a las buenas palabras. Eso piensan en las oficinas del club, donde hay suficiente experiencia en el mercado futbolístico como para no dar por hecho nada hasta que el papel no solo está firmado sino guardado en un cajón bajo llave.

Merino firmará un contrato de larga duración, coherente con su edad (22 años) y el precio del traspaso (12 millones). La Real Sociedad no tiene nada firmado con el jugador ni tampoco con el Newcastle, equipo al que pertenece. Un horizonte de cinco temporadas, hasta 2023, es el marco que han acordado ambas partes. En ese tiempo, la Real tendría la capacidad de amortizar el coste del fichaje.

Primer fichaje de la Real

El jugador navarro, si nada se tuerce en las próximas horas, será el primer fichaje de la nueva Real Sociedad de Olabe, aunque el interés del club es anterior. Tras la retirada de Prieto, la salida de un delantero que en la Real siempre ha jugado en el centro del campo como Canales y la eterna duda de Pardo, la Real Sociedad considera que la base del crecimiento del equipo se sustentará en buena parte en la sala de máquinas del equipo y que eso justifica el fichaje del exosasunista. Merino es hijo del histórico centrocampista rojillo Miguel Merino, contemporáneo de los Urban, Bustingorri, Martín González, José Mari...

El fichaje de Merino no obedece, en exclusiva, a sus condiciones individuales. Se enmarca en una estretegia global de regeneración del equipo en la parcela ancha, donde se dirime el dominio de los partidos, aunque luego se decidan en las áreas.

La Real Sociedad considera que con la llegada de Merino se completa una estructura para los próximos cinco o seis años, con futbolistas de casa. Bajo el gobierno de Asier Illarramendi, los técnicos opinan que se va a formar un bloque de futbolistas aptos para sujetar al equipo en la máxima exigencia, que no es otra que competir por Europa. No se discuten la titularidad de Zurutuza a sus 32 años, ni la pujanza de Igor Zubeldia -uno de los mejores de la temporada pasada-. A partir de ahí, la factoría de Zubieta tiene mucho que ofrecer con los Guridi, Gorostidi, Luca Sangalli, Capilla, Guevara...