19ª jornada Lerma denuncia insultos racistas de Aspas Iago Aspas y Jefferson Lerma en un lance del partido Levante-Celta. / Efe El central colombiano aseguró tras el Levante-Celta que el delantero internacional le llamó «negro de mierda» N. B. Domingo, 14 enero 2018, 17:32

El partido entre el Levante y el Celta disputado este domingo por la mañana en el estadio Ciutat de Valencia fue bastante tranquilo dentro del serio problema que supone para un equipo como el granota sumar sólo una victoria en los últimos 14 partidos y las numerosas ocasiones de gol erradas frente la portería de Rubén Blanco. Sin embargo, la polémica se produjo justo después de acabar, cuando el jugador colombiano Jefferson Lerma sorprendió al acusar a Iago Aspas de haber proferido insultos racistas contra su persona. Concretamente, el centrocampista aseguró en beIN LaLiga que el delantero gallego del equipo celeste y de la selección española le había llamado «negro de mierda», por lo que pensaba en denunciarlo.

«Ya que estoy aquí frente a las cámaras quiero hacer una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho ‘negro de mierda’ y eso no puede pasar». Preguntado si se dirigió al árbitro (el catalán Álvarez Izquierdo) para relatarle lo sucedido, Lerma dijo que el colegiado «me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo». «Les tocará revisar vídeos, en todo caso él lo dice», insistió el colombiano, convencido de que los órganos de justicia deportiva actuarán en consecuencia: «Ya tomarán las medidas otras personas, no soy nadie para juzgar, pero eso no puede pasar». Y dejó claro que era la primera vez que le pasaba.

El Levante no tardó en condenar la actitud del delantero de Moaña y publicó un tuit apoyando sin fisuras a su centrocampista y rechazando cualquier tipo de expresión xenófoba o muestra de racismo en el fútbol.

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) 14 de enero de 2018

Aspas lo niega

Por su parte, Aspas negó a primera hora de la tarde la conducta indigna de la que se le acusa: «Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye», aseguró el delantero gallego a los medios oficiales del Celta. Al ser la palabra de un jugador contra la de otro y no haber sido nada sancionado, ni reflejado en el acta, por el juez de la contienda, no se espera una sanción ejemplar a Aspas por parte del Comité de Competición.

Si bien Lerma afirmó este domingo que jamás le había ocurrido algo igual, cabe recordar que la cadena ESPN de Colombia ya denunció en septiembre pasado los supuestos insultos racistas que el lateral derecho del Real Madrid y de la selección española, Dani Carvajal, dedicó al centrocampista colombiano del Levante en el choque correspondiente a la tercera jornada de esta Liga, que acabó con empate en el Bernabéu.

Según unas imágenes captadas por Movistar y subtituladas por ESPN, el defensa madridista habría llamado «puto mono de mierda» a Lerma después de que viera una tarjeta amarilla por una falta sobre el colombiano en el centro del campo. El árbitro canario Hernández Hernández no reflejó nada de ese supuesto insulto racista en el acta del partido, que acabó con empate, y no hubo sanción para Carvajal. El volante colombiano además recibió una patada de Marcelo al minuto 89, por la que el brasileño, fuera de casillas, vio la tarjeta roja directa.