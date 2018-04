Jornada 33 El partido más morboso para Kepa Kepa Arrizabalaga, portero del Athletic. / El Norte de Castilla El meta vizcaíno se estrenará en el Bernabéu después de su fallido fichaje por el Real Madrid en el mercado invernal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 07:19

«En su momento no había que fichar a un portero. Teníamos tres y todavía tenemos a tres y estamos contentos con los tres porteros», se justificó Zinedine Zidane cuando le preguntaron en público por Kepa Arrizabalaga, el portero que parecía que iba a llegar al Madrid en enero pero que el propio Zizou frenó para no romper la armonía del vestuario. Eso sí, sobre si podría llegar en el futuro, «se hablará después de la temporada». En los primeros días de 2018 parecía casi imposible que Kepa fuera a jugar este encuentro del Santiago Bernabeú... y menos con la camiseta del Athletic. Una fractura incompleta en el metatarsiano de su pie obligaba al meta internacional, ya siendo agente libre en plenos rumores sobre su fichaje por el Real Madrid, a vivir de baja una situación de presión máxima.

Kepa, que ya dudó en 2013 si aceptar una oferta blanca cuando aún estaba en edad juvenil, estaba decidido a cambiar de aires tras más de un año de negociaciones. El club vasco renovaba a varios de sus compañeros (entre ellos Herrerín), le presionaba para hacerlo y pese a que la directiva blanca -que filtraba a los medios tras el Mundialito su voluntad de contratarle- ya había dado su palabra para ejecutar la cláusula siguiendo los informes de Luis Llopis y de los internacionales españoles del club, él recibía mensajes desconcertantes a nivel público de Zidane: no quería otro portero. Se quedaría con Keylor Navas, Kiko Casilla y su hijo Luca.

En la planta noble se lleva tiempo dudando de que Keylor esté a la altura de lo que necesita el club y Casilla ha dejado muchas dudas cuando ha tenido que jugar. Quieren un meta joven, con mucho presente y futuro... y, a ser posible, español. El número 1 de las preferencias presidenciales es David de Gea, el titular de la selección española y mejor jugador las últimas campañas en un Manchester United que se ha mostrado siempre contrario a dar salida al manchego. Sólo en verano de 2015 aceptó a negociar, pero tan tarde que el fax no llegó a tiempo. Su precio actual ronda los 100 millones, por eso la opción de Kepa era un chollo. Incluso por 20 millones. Pero Zidane no cedió. Se aferró a la estabilidad de su plantilla y renunció a fichar a nadie. Y menos a un jugador lesionado, que podría tener que pasar por quirófano. El Real Madrid se quedó como único club de la Liga que no se reforzó en invierno. Kepa se vio sin Mundial cuando volviera de la lesión y optó por renovar con el Athletic, que le blindó: 80 millones.

En cuanto recuperó el tono físico, volvió a ser titular. Y fue a la selección, con la que espera estar en Rusia. Ahora jugará su primer partido en el Santiago Bernabéu, que analizará sus condiciones con lupa en un partido en el que ambos tienen poco por lo que luchar. «En la primera vuelta se equivocaron mas de la cuenta (0-0) y se les escapó la liga. Cuando llega la Champions cogen un tono que es difícil pararles. Tenemos que ser lo suficientemente enteros para saber que tenemos que dejar algo de luz en esto que queda. Debemos ser conscientes de los 6 partidos que nos quedan, de lo que representamos y lo que significa cada partido que vamos a jugar», recordó Ziganda, que en su etapa de jugador ganó y marcó en un Bernabéu donde el Athletic no vence desde febrero de 2005 (02-, con goles de Iraola y Del Horno).

Zidane, por su parte, se pasó más tiempo hablando del polémico encuentro ante la Juventus, de las reacciones que provoca el Madrid y del Bayern, para el que tendrá una semana de preparación al aplazarse su duelo con el Sevilla por la final de Copa, que del enfrentamiento ante los leones y la opción de luchar por la segunda plaza tras conseguir la tercera en Málaga. Podría reservar a Asensio, Lucas e Isco para recuperar a Varane, Marcelo, Modric, Bale y Cristiano. En los visitantes están todos disponibles, según confirmó el propio técnico, y podrían ser de la partida «los sancionados ante el Deportivo»: Unai Núñez e Iturraspe.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Cristiano y Benzema.

Athletic: Kepa, De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga, Susaeta, Iturraspe, San José, Córdoba, Raúl García y Williams.

Árbitro: Martínez Munuera (colegio valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.30.

TV: beIN LaLiga.