Primera Florentino Pérez: «El equipo peleará hasta el final para intentar dar de nuevo alegría» Florentino Pérez posa con el trofeo. / Efe «Estamos en una de las mejores épocas del Real Madrid», dijo el mandatario blanco EFE Madrid Viernes, 23 marzo 2018, 13:35

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó tras recibir el Trofeo EFE al mejor club iberoamericano del año que el equipo de Zinedine Zidane «peleará hasta el final para intentar de nuevo una alegría» al madridismo. Tras recibir el 'balón de plata' de la XXVIII edición de este galardón, indicó que para el Real Madrid era «un gran honor» recibir el premio por el «enorme prestigio» que tiene y por los «vínculos históricos y emocionales» que el club ha tenido y sigue teniendo en Iberoamérica, donde dispone de millones de seguidores. «Esto es fruto del trabajo, de la superación y del no rendirse nunca jamás», señaló.

«2017 fue el mejor de nuestros 116 años de historia», aseguró Florentino Pérez, quien repasó el doblete 'Champions-Liga' logrado por primera vez desde 1958, el Mundial de Clubes, la histórica Duodécima en Cardiff ante el Juventus, donde el Real Madrid fue el primero en revalidar el título, los premios a Zidane y Cristiano en The Best, la inclusión en el once ideal del luso, Sergio Ramos, Modric, Kroos y Marcelo, así como el Balón de Oro para el internacional portugués.

«Estamos en una de las mejores épocas del Real Madrid», dijo el mandatario blanco, quien añadió que el equipo está formado «por unos jugadores excepcionales que ha entrado en la leyenda del club».

Florentino Pérez asumió que «será muy difícil repetir una gesta» como la lograda el pasado año, «aunque el Real Madrid quiere siempre aquello que parece imposible, este equipo peleará hasta el final para intentar dar de nuevo una alegría a todo el madridismo»,

«Hemos construido un Real Madrid líder y referente en lo deportivo, pero también en lo económico y social, con una afición que demuestra siempre pasión, que es nuestra fuerza, y comportamiento ejemplar. Los triunfos en los terrenos de juego agigantan el palmarés, pero el Real Madrid es sobre todo un generador de sueños e ilusiones y también un transmisor de valores», comentó.

El presidente del Real Madrid también se refirió a los «sólidos valores» que son parte de la genética del club, como «el espíritu de equipo, el compañerismo, el respeto y la solidaridad», gracias a los cuales se ha convertido «en un sentimiento universal».

Además recordó la labor «vertebradora» que ejercen en Iberoamérica la Agencia EFE y el Real Madrid, este a través de la Fundación, que está cumpliendo sus primeros veinte años de vida en un continente en el que tienen más de 170 proyectos sociales en más de veinte países, con miles de beneficiarios, la mayoría niños y niñas en grave riesgo de exclusión.

Tuvo también un recuerdo muy especial para el día en que llegó al Real Madrid Alfredo di Stéfano, a su juicio protagonista del cambio en la historia del club y del fútbol mundial.