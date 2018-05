Final Griezmann: «No es momento de hablar de mi futuro, sino de disfrutar» Griezmann celebra uno de sus dos goles. / Reuters El delantero del Atlético, tras recoger el premio al MVP, reconoce que «su vínculo es más fuerte con el club y por eso me dejo las piernas» RODRIGO ERRASTI Madrid Jueves, 17 mayo 2018, 00:42

Antoine Griezmann recogió el premio a mejor jugador de la final de la Europa League en la sala de prensa y lo hizo vestido de futbolista, diciendo que no era el momento de hablar de su futuro pero reconociendo que Simeone le «ha llevado a estar en el top 3 del mundo». Quiso destacar al colectivo, recordando que fue un partido muy serio del Atlético -«hicimos un gran trabajo defensivo y aprovechamos los errores del rival»- pero no pudo escapar a las preguntas sobre su posible salida del club. «Creo que no es momento de hablar de mi futuro, hay que disfrutar de mi partido, de haber ganado un título y de celebrarlo con la gente. Era un sueño ganar un título con el Atleti, con el Cholo y con mis compañeros. En Champions no pudo ser. Me dije a mí mismo que era mi ocasión y así ha sido», explicó sobre su doblete en el mejor momento con el que pudo «ayudar al equipo a conseguir este título», su segundo tras la Supercopa de España. No negó el '7' que «Cholo me ha enseñado mucho, me ha llevado a ser mejor jugador, ojalá pueda mejorar cada año, cada partido. Le debo mucho al Cholo y también a sus compañeros», antes de hablar de su sentimiento atlético creciente.

«Un sentimiento por un club se va mejorando va a más cada partido, cada año y me gusta hoy disfrutar con la afición, con la gente del club. Antes no tenía esa relación, ahora es más fuerte con los jugadores, con la afición y por eso me dejo mis piernas en el campo. Intentaba no pensar en el partido para no estar nervioso. Jugaba con mis amigos a un juego en el vídeo, descansar y desconectar. Hoy sí tenía ganas de estar en el partido y jugar al fútbol, que es lo que más me gusta».

No perdió oportunidad de hablar del Marsella, equipo con el que simpatiza su familia. «Había perdido finales, me fui a los 14 años de casa para ganar títulos y había que darlo todo. Estoy orgulloso del Marsella, de sus aficionados que llenaron el estadio. Es impresionante el apoyo que dan a sus jugadores. Les quiero felicitar por su temporada», dijo antes de reconocer que su equipo aprovechó los errores del equipo de Rudi García. «Es parte del juego y hay que hacer daño en cualquier momento. Es lo que ocurrió en el primer gol, es nuestro estilo. Quedamos satisfechos y también por los aficionados».