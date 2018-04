Cuartos | Ida Zidane: «La Juve tiene el mismo ADN ganador que el Real Madrid» Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, en conferencia de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid insiste en que la final de Cardiff ya es historia y asegura que «hay que temer todo» del campeón italiano IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 2 abril 2018, 20:19

Consagrado como uno de los entrenadores más laureados en la historia del Real Madrid, con dos Champions y una Liga, entre otros galardones, en poco más de dos años, Zidane busca acercarse a su tercera final consecutiva. Si lo logra, colocaría a su Madrid a la altura del de Di Stéfano, del Bayern de Beckenbauer y o del Ajax de Cruyff. En el alambre antes de medirse al PSG, ahora ‘Zizou’ se siente seguro y confiesa en voz alta que quiere seguir el año que viene. Este martes le espera la Juventus en Turín, donde estuvo cinco temporadas que guarda con cariño en su disco duro.

En la previa el preparador marsellés dejó claro que esta doble cita de cuartos no tiene nada que ver con la final de hace diez meses en Cardiff, ni con las eliminatorias ganadas por la Juventus: «Necesitamos hacer un gran partido porque el pasado es pasado. Es una cita completamente diferente y también el dibujo podría cambiar, o no», reflexionó Zidane en el Juventus Stadium.

No reveló el once, ni el sistema a emplear. Aseguró que le gustan todos los dibujos, cambiar y actuar de diferentes maneras (se equivocó al mencionar el 4-4-3). Cuando se le preguntó si consulta el sistema con los jugadores, aseguró que no contestaba por ser una cuestión interna del vestuario. «Recuperamos a todos, salvo a Nacho, y es bueno que yo tenga ese dolor de cabeza», remarcó.

Insistió en que Isco no debe sentirse sin confianza en el Real Madrid: «Ojalá que no piense que aquí hay suplentes porque para mí no los hay. Es una cuestión de momentos, pero todos son importantes. Quizá con la selección sea un poco diferente porque aquí tenemos 60 partidos al año y con España seis o siete. Mi concepto es que todas se sientan importantes y nunca voy a cambiar», remarcó.

Reconoció que le marcaron sus cinco años en la Juventus y que le dolió perder la final de Ámsterdam ante el Madrid: «Aprendí mucho como jugador y como persona. Fue un cambio tremendo al irme de Francia y me acogieron como una familia. Tengo un gran recuerdo, pero ahora estoy enfrente y quiero ganar», subrayó. ¿Entrenar algún día a la Juve? «Nunca se puede decir nunca porque en la vida no se sabe. Pero soy feliz donde estoy y ahora sólo pienso en el Real, no en el futuro, sólo en el día a día. Ya sabemos cómo es esta profesión y más en este club».

Ensalzó a la escuadra que dirige Massimiliano Allegri: «Es un gran equipo, que rinde a muy buen nivel y es muy completo en todas sus líneas. Están jugando buenísimos partidos», enfantizó. ¿Es la Juventus en Italia lo que el Real Madrid en España? «Sí, estoy de acuerdo en eso. Puede decirse que el ADN es igual que el del Real Madrid, pensando siempre en luchar y en ganar los partidos».