Semifinales | Ida Zidane: «Nosotros no nos cagamos en los pantalones» 00:41 Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Michael Dalder (Reuters) | Vídeo: Atlas «Nunca he tenido problemas con James», defiende el técnico del Real Madrid, que atribuye al «ADN de este club» la tremenda capacidad competitiva de los blancos en la Champions ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 24 abril 2018, 20:17

La rueda de prensa de Zinedine Zidane la víspera del choque que medirá el miércoles al Real Madrid con el Bayern de Múnich en el Allianz Arena trajo a colación una de las bravuconas frases emitidas desde el seno del club bávaro en el pasado al objeto de atemorizar al conjunto de Chamartín. «Si se les presiona, se cagan en los pantalones», dijo Hasan Salihamidzic, entonces jugador del Bayern antes de la eliminatoria de cuartos de la campaña 2001-2002 que acabó con el pase de los blancos, que luego alzarían la 'novena' en Glasgow con el impresionante voleón del ahora técnico madridista. «Puede pasar de todo, pero no nos cagamos en los pantalones. Siempre disfruto de estas cosas», replicó el marsellés cuando se le preguntó por el volcánico ambiente que suele rodear los duelos en Múnich y si existen diferencias en el modo en que los vive respecto a su etapa como futbolista.

Al margen de la anecdótica respuesta, Zidane descartó que James Rodríguez afronte el partido con ánimo reivindicativo tras su salida el pasado verano al no poder hacerse con un hueco en el once del galo a causa de la tremenda competencia existente en el conjunto de Chamartín. «Va a estar motivado porque es un jugador de fútbol, le gusta el fútbol y va a querer hacerlo bien», apuntó sobre el colombiano. ¿Por qué eligió a Isco y permitió la salida del cafetero?, se le preguntó. «Yo no quería eso. El jugador quería jugar más y yo lo entiendo. Nunca he tenido problemas con James. Es lo que vosotros queréis decir. Es verdad que necesitaba jugar más y ya está», atajó el preparador, que remarcó que en un plantel con tanta calidad como el que dirige hay jugadores muy importantes y siempre hay algunos que tienen que quedarse en el banquillo. «Esto es lo más jodido para un entrenador», precisó.

James no será el único viejo conocido de la 'casa blanca' que se encontrará el Real Madrid en su vigésimo quinto duelo con el Bayern. En el banquillo muniqués estará Jupp Heynckes, el técnico que devolvió la 'orejona' a Chamartín 32 años después. Se deshizo el de Mönchengladbach en elogios hacia Zidane horas antes, describiéndole como un «entrenador modélico». Parabienes que devolvió el francés a su colega. «Es un entrenador a quien tengo máximo respeto. Lo que ha hecho en el fútbol, aquí en el Bayern pero también en el Madrid, es admirable. Sólo puedo decir palabras buenas de este señor», manifestó.

Aseguró Zidane que su equipo llega a la cita «anímicamente bien y también físicamente». «Estamos preparados para hacer un gran partido», indicó el técnico, que rehuyó la condición de favorita para la escuadra que tutela. «No hay nada de favoritismo, ni por uno ni por otro. Es una semifinal, completamente distinta a lo que pasó en el pasado. Es totalmente diferente, es otro partido. Lo bueno es que estamos en semifinales y lo que queremos es jugar un buen partido. Estamos preparados para eso, sabiendo que vamos a tener que sufrir, pero esto es el fútbol», remarcó.

«Sabemos el peso de Cristiano»

Será la novena eliminatoria de Champions para Zidane como técnico del Real Madrid, saldadas con el pase las ocho anteriores. ¿Cuál es la clave de tamaña eficacia?, se le inquirió. «Es una determinación que tenemos. Es un club que siempre ha estado a este nivel. Es el ADN de este club», argumentó.

Se le cuestionó también al técnico sobre si su fe en Benzema es ilimitada. «Yo voy a defender a mis jugadores hasta el final porque son ellos los que me dan la satisfacción cada día», respondió, sin querer personalizar en la figura de su compatriota.

Puso en valor Zidane el papel de Sergio Ramos, que será titular en el Allianz tras perderse por sanción la vuelta de cuartos ante la Juventus. «Es nuestro capitán, nuestro líder, un jugador muy importante para nosotros. Siempre, cuando está Sergio, mejor para el equipo», dijo. Y se refirió también a Cristiano Ronaldo, de quien espera que vuelva a ser decisivo ante el Bayern. «Sabemos el peso de Cristiano, lo que hace y espero que va a estar bien mañana y que va a poder marcar. Esta es la idea, como siempre», remachó.