Semifinales | Ida La sombra de Salah planea en el Liverpool-Roma El egipcio Mohamed Salah, delantero del Liverpool. / Reuters Las semifinales de Champions, con el recuerdo de la final de 1984 en el Olímpico, están marcadas por la presencia del egipcio COLPISA/AFP Liverpool Martes, 24 abril 2018, 00:06

Es capaz de caminar sobre el agua y nadie lo sabe mejor que la Roma: Mohamed Salah intentará enterrar a su antiguo club en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, su nuevo reto en una temporada en la que está rompiendo récords con el Liverpool. Imparable. El egipcio marcó el sábado contra el West Bromwich (2-2) e igualó el récord de goles en una temporada de Premier League, con su 31ª diana, cuando le quedan tres jornadas por delante.

Salah añadió su nombre a los de Alan Shearer (1995-1996), Cristiano Ronaldo (2007-2008) y Luis Suárez (2013-2014), los únicos jugadores con 31 goles en un año. Nadie esperaba el impacto del rápido delantero en su primer curso con los Reds. Ha marcado 41 goles contando todas las competiciones, estadística que le ha convertido en el nuevo rey de Anfield.

El domingo fue coronado como el mejor jugador del año de la Premier League por la Asociación de Jugadores Profesionales (PFA). «Uno está comparando su nombre con algunos grandes», dijo durante la gala. «Romper el récord de la Premier League es algo muy importante en Inglaterra y en todo el mundo», precisó. Y ahora se encuentra en Europa a la Roma, su anterior club, que vendió al egipcio por 42 millones hace diez meses. Si en su momento fue una cifra récord para el Liverpool, ahora parece una cantidad asequible por un jugador que ha dado un salto cualitativo increíble.

Temporada para el recuerdo

«No hubo muchos equipos que llamaran a la puerta. Pienso que hoy muchos se muerden las uñas por no haberse fijado más», dijo a la BBC James Pallotta, copropietario de la Roma. «Además, la venta se hizo antes del efecto Neymar, que revolucionó el mercado», añadió el director deportivo Monchi a finales de marzo. «Debíamos venderle antes del 30 de junio (por el fair play financiero). Los que conocen un poco el medio, saben que es como tener una espada de Damocles en la cabeza. Si tenemos en cuenta estos elementos, creo que hicimos una venta correcta», añadió. Salah venía de completar una temporada de alto nivel con la Roma (19 goles y 13 asistencias en 41 partidos). «Ahora está haciendo una temporada increíble y con los efectos Neymar, Coutinho y Dembele, su precio es sin duda más elevado», añadió el ex sevillista. «Aunque es sorprendente que haya vuelto a un campeonato en el que no tuvo éxito con el Chelsea. Ha encontrado un entrenador y compañeros que le han dado confianza, un equipo que le conviene a su estilo de juego», subrayó.

Duelo con Manolas

En el Liverpool su técnico Jürgen Klopp ha logrado que Salah juegue por la derecha, aunque con gran libertad, en un tridente ofensivo que completan Sadio Mané a la izquierda y Roberto Firmino en el centro. La Roma tendrá que aplicarse para anular al trío, pero su defensa viene con la confianza por las nubes tras ser capaz de parar a Messi y a Suárez en el Estadio Olímpico, en la espectacular remontada ante el Barcelona en cuartos de final (triunfo 3-0 tras derrota 4-1 en la ida).

Además, nadie conoce tan bien a 'Mo' como sus excompañeros. «El que habla más a menudo con Salah es Manolas», explicó el sábado Bruno Peres. «Le hemos dicho que transmita el mensaje de que hace falta que esté tranquilo, sino se llevará golpes. Ahora tenemos que enfadar a Kostas (Manolas), así no lo pensará dos veces a la hora de golpearlo», bromeó. Manolas marcó el gol que dio la clasificación a la Roma ante el Barcelona. Ahora tiene el reto de evitar que su amigo marque en un duelo entre dos conjuntos que se han visto las caras en tres ocasiones en competiciones europeas, siendo el más recordado la final de 1984 que ganaron los reds a penaltis.

Se verán las caras los equipos que fueron capaces de eliminar al Mánchester City y al Barcelona, dominadores de la Premier League y de la Liga este curso. Los Reds pusieron fin al sueño europeo del City de Guardiola con dos victorias contundentes, lideradas por el increíble Mohamed Salah, autor de dos goles en la eliminatoria, para un total de 41 este curso contando todas las competiciones. El Liverpool, cinco veces campeón de Europa, llega por primera vez a semifinales de Champions desde el curso 2007-2008, mientras que la Roma solo estuvo en estas alturas en la citada edición de 1984.

El equipo del norte de Inglaterra es el mejor ataque de la competición con 33 goles, récord para un club británico. La Roma también llega con la ilusión por las nubes tras ser capaz de remontar al Barcelona una derrota 4-1 en la ida. El 3-0 en el Estadio Olímpico le da alas para lo que resta de competición. «Debemos a aspirar a Kiev (final) ¿Por qué no creer en algo más grande después de un partido así?, dijo tras haber eliminado al Barcelona su técnico Eusebio Di Francesco, una respuesta recibida con aplausos por los periodistas italianos en la rueda de prensa.

Alineaciones probables:

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain, Milner o Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.

Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Jesús; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Schick y Dzeko.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio: Anfield.

Hora: 20:45 h.

TV: Antena 3.