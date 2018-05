Semifinales | Vuelta Jupp Heynckes: «Hemos regalado otro gol al Madrid y eso fue decisivo» «El partido es una gran publicidad para el fútbol internacional y ellos pueden dar las gracias a Keylor Navas», lamentó el técnico que vio al «mejor Bayern en años» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 00:12

Jupp Heynckes, que sólo quiso contestar en alemán, lamentó la eliminación del Bayern porque consideró que fue mejor que el Real Madrid a lo largo de las semifinales. «Hemos sido mejores los 180 minutos, si vemos los dos partidos hemos sido mejor equipo pero no hemos podido alcanzar la final. Es una gran decepción sinceramente. Si ves el partido de hoy es una gran publicidad para el fútbol internacional. El Madrid puede dar las gracias a Keylor Navas, ha parado muy bien y sobre todo al final ha hecho unas paradas muy buenas. Es muy difícil para un equipo que hagas una gran primera parte, les hemos vuelto a hacer un regalo como en la ida pero mi equipo ha tenido una moral muy buena. Se han recuperado de esto mis jugadores y han vuelto a meterse en el partido generando muchas opciones para haber pasado. Los pequeños detalles fueron cruciales».

El ex técnico madridista lamentó quedar fuera de la final de Kiev del próximo 26 de mayo pese a anotar dos goles. «Normalmente con dos goles debería haber sido suficiente para pasar... Mi equipo ha jugado muy bien, hacía tiempo que no veía un partido tan bueno del Bayern y eso que teníamos muchos jugadores lesionados. Es muy complicado ganar si te faltan jugadores arriba pero estoy contento porque han hecho un fútbol muy bueno, fluido y bueno. Pocas veces se ve un fútbol así. Es una pena que nos hayan eliminado. Ellos han estado metidos en su campo, todo un Real Madrid que en su campo sólo podía buscar esa opción al contragolpe. Es una pena que nos hayan eliminado», expresó aunque luego no se quiso escudar en las bajas aunque sí recordó que fue un asunto importante. «Es verdad que faltan decisivos que son top, que en la ida se lesionaron Arjen (Robben) y Jerome (Boateng) lo que hace complicado plantear un partido pero no quiero poner excusas, no me parece bien».

Tampoco quiso cargar las culpas contra su portero Ulreich, con el que dijo no había hablado porque estaba en el antidoping, por lo sucedido en el 2-1 y destacó el rendimiento del meta a lo largo de toda la temporada supliendo al lesionado Manuel Neuer. «Ha tenido un bloqueo en esa jugada, en ese momento ha pensado en cogerla con la mano y después ha dudado y no ha podido despejarlo. Es triste para el jugador y para mi equipo. Hemos tenido muchas oportunidades pero nos ha faltado un poco de suerte y Keylor Navas ha hecho un gran encuentro», insistió. «Hemos dejado sin aprovechar muchas de nuestras oportunidades y eso es algo que nos debemos reprochar», dijo sin querer buscar coartadas en el arbitraje, aunque en la televisión alemana sí que explicó que fue mano de Marcelo con 1-1 antes del descanso. «Era mano en el 44', podrían habernos dado penalti pero no me voy a poner aquí a llorar porque hemos generado muchas opciones y no hay necesidad de hablar del colegiado». Su asistente Rudi Fuchs sí que fue más ácido en ese tema en la ZDF e incluso dijo que le había visto entrar en el vestuario del Real Madrid en el descanso y esperaba una investigación.

El alemán no quiso vaticinar si el Real Madrid es el gran favorito ya que considera a Liverpool y Roma dos grandes aspirantes y recordó que nunca tuvo intención de volver a los banquillos pero que volvió para ayudar a su club. «Es definitivo que no voy a volver a un partido de Champions League, no creo que haya muchas personas que con 72 años se metan en este tipo de aventura. Es verdad que estoy un poco decepcionado por el resultado de hoy, porque este 2-2 es como una derrota para mis jugadores. No tengo una gran emoción por decir que se ha acabado. No estoy nostálgico, si algo decepcionado como decía. Me da pena por ellos, estos 9 meses han trabajado muy bien, hemos tenido un gran ambientre y quizá no se han llevado el premio que merecían», dijo antes de recordar que ya sabía que era «complicado» poder irse como en 2013, cuando venció al Dortmund en la final de la Champions.

Heynckes, por último, explicó el cambio final de James, que consideró hizo un «partido espectacular», por un Javi Martínez que había tenido problemas de mareo en los últimos días y por eso no fue titular en detrimento de Tolisso, uno de los protagonistas del 2-1. «Estuvo cuatro días sin entrenar y yo quería jugadores en buena condición física. Normalmente juego con un futbolista más defensivo pero hablé con los jugadores, les pregunté si les parecía correcta la decisión y me dijeron sí. Creo que ha salido bien», finalizó.