Ida Heynckes: «Si queremos ganar la Champions, tenemos que mejorar» Jupp Heynckes se saluda con Ribéry en el Pizjuán. / Efe «El Sevilla es un buen equipo y no es fácil aquí, no puedes cometer ningún error, siempre tienes que estar despierto», declaró Ribéry Miércoles, 4 abril 2018

Pese a que su equipo está prácticamente en semifinales de la Liga de Campeones, tras vencer este martes en Sevilla en la ida de cuartos por 2-1, el entrenador del Bayern Múnich Jupp Heynckes admitió que su equipo tiene que «mejorar» si quiere ganar el torneo europeo. «Perdimos muchas veces el balón y nos faltó orden en el centro del campo, lo que le permitió al Sevilla generar ocasiones», analizó el veterano técnico, que se convirtió en el primer entrenador en la historia de la Liga de Campeones en ganar 12 partidos consecutivos.

«En la segunda parte mejoramos y al final merecimos ganar. Psicológicamente fue muy importante empatar pronto, incluso teniendo un poco de fortuna», añadió Heynckes, que reconoció que en el descanso usó «palabras muy claras» contra sus jugadores por su mal desempeño en el primer periodo. Pese a la victoria, el técnico advirtió: «Si queremos ganar la Champions League, debemos mejorar».

Los jugadores, autocríticos

El delantero Thomas Müller declaró por su parte que el Bayern «es mejor equipo, incluso sin haber podido demostrarlo a lo largo del partido». «Concedimos muchas ocasiones perdiendo la posesión del balón. No usamos el espacio en el centro del campo y no tuvimos el ritmo suficiente. Heynckes no estaba contento al descanso y nosotros tampoco. Después subimos el nivel un poco y las cosas fueron mejor», añadió.

El francés Franck Ribéry, que estuvo en el origen del primer gol, anotado por Jesús Navas en contra tras un disparo del galo, y asistió en el segundo a Thiago Alcántara, destacó la reacción de su equipo. «Los primeros diez minutos fueron buenos, pero luego perdimos nuestra organización y no jugamos bien juntos. La segunda mitad fue mucho mejor. El Sevilla es un buen equipo y no es fácil aquí. Reaccionamos bien tras ir por detrás. No puedes cometer ningún error, siempre tienes que estar despierto», declaró.