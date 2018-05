Arturo Vidal y Jerome Boateng explotan en redes sociales: «Ratones» Uno de los 'stories' colgados en Instagram. / @kingarturo23oficial Ambos futbolistas cargan contra la actuación del colegiado turco Cüneyt Çakir COLPISA Miércoles, 2 mayo 2018, 00:29

Arturo Vidal, centrocampista chileno del Bayern Múnich, que se perdió la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid por lesión, 'estalló' en las redes sociales tras una acción en la que los jugadores del conjunto alemán reclamaron penalti por mano del brasileño Marcelo.

El centrocampista colgó dos 'stories' en su cuenta de Instagram quejándose por el arbitraje del colegiado turco Cüneyt Çakir. El primero, con la imagen que muestra cómo el balón golpeó en una mano de Marcelo tras un centro de Kimmich, posiblemente dentro del área. «Otra vez, penal de mierda», escribió junto a emoticonos de caras rojas de enfado recordando la polémica de la pasada temporada en la eliminatoria de cuartos de final.

A la conclusión del partido, subió una segunda imagen de los jugadores del Real Madrid celebrando el pase a la final de Kiev y los llamó «ratones».

Por su parte, Jerome Boateng, ausente también por lesión, se quejó también del posible penalti por mano no pitado a Marcelo en la primera mitad. «No penalti? Vamos» junto a un emoticono de enfado y una imagen en la que se ve la mano de Marcelo.

Tras finalizar el encuentro, el propio Marcelo admitió que tocó el balón con la mano en la jugada más controvertida del partido, que supuso la clasificación de los blancos para una nueva final de la Champions League, tercera seguida. «Si, me pega en la mano». El brasileño rechazó así un centro de Kimmich muy cerca de la línea lateral del área cuando el partido se aproximaba al descanso con 1-1. «Yo no habló de los árbitros cuando se equivocan contra nosotros, no voy a hablar hoy. Si te dijera que no ha tocado mi mano, sería un mentiroso».