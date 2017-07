Formación de élite en el fútbol árabe Txus Pinedo encabeza el entrenamiento del Al-Ahli saudí. / ALAHLI_FCEN Seis técnicos que dejaron Lezama y brillaron en Chile, Rusia y Ucrania tienen cargos de responsabilidad en uno de los mejores equipos saudís y en la academia de talentos de Catar JUANMA MALLO Lunes, 10 julio 2017, 02:19

El fútbol árabe ha apostado por talento vizcaíno para reforzar sus estructuras, para impulsar este deporte que, en 2022, celebrará su gran cita, el Mundial, en Catar. Seis extécnicos, con pasado en Lezama, de donde se fueron por no ver reconocida su labor y no compartir la línea impulsada en los últimos tiempos, trabajan entre Arabia Saudí y este país que organizará, por primera vez, la Copa del Mundo en invierno. Vicen Gómez, segundo técnico, Txus Pinedo, preparador físico, y Edu Docampo, ayudante, se han enrolado hace apenas una semana en el Al-Ahli, segundo en la última Superliga y clasificado para la fase de grupos de la Champions asiática. Con el exfutbolista ucraniano Sergei Rebrov como primer entrenador, se han instalado en Yeda. Por su parte, Edorta Murua se encarga de la dirección técnica de la prestigiosa y potente Aspire Academy de Catar, a dodne ha llegado desde la Universidad de Chile con Jonatan Cabanelas, coordinador de entrenadores desde las escuadras Sub’13 a la Sub’19. Con ellos está Iñaki Ulloa, coordinador del trabajo con los porteros en este centro de alto rendimiento.

Todos cuentan con uno excelente pedigrí, con una enorme capacidad para desarrollar la labor encomendada. De todos, Ulloa es el que más tiempo acumula en su actual cometido. En octubre de 2012 se incorporó a Aspire, un lugar en el que se forma a los talentos cataríes, a esos jóvenes que deben liderar a la selección en 2022. Él se encarga de los porteros, como ya hacía en la fábrica rojiblanca.

Gran legado en la ‘U’

A él se unieron hace unos meses Murua y Cabanelas. Con una excelente labor en la Universidad de Chile, donde se ha apreciado mucho su trabajo y, de hecho, su modelo seguirá vigente en la ‘U’ pese a su marcha. «Queremos darle continuidad al trabajo que venía haciendo Edorta Murua», ha afirmado Ronald Fuentes, gerente deportivo de esta entidad sudamericana. Allí el que fuera técnico de las categorías inferiores del Athletic, y también responsable de metodología -esa fue su última función hasta que se marchó en 2015-, compartió horas de trabajo con el basauritarra. Y ambos, en marzo, se embarcaron en este atractivo proyecto en Catar.

Cabanelas (izq.) y Murua (dcha.), en su época en Chile. Iñaki Ulloa coordina porteros en Aspire y Edu Docampo está con Vicen y Pinedo.

En Arabia Saudí, mientras, han recalado Vicen Gómez, Txus Pinedo y Edu Docampo. Gómez era entrenador del Basconia hasta que en julio de 2014 se marchó al Dinamo de Kiev. Primero ofreció sus conocimientos en la base, y luego se incorporó al cuerpo técnico del primer equipo, con Sergei Rebrov, aquel delantero-socio de Shevchenko. En 2015, se embolsó la liga y la copa y, por tanto, disputó la Champions. Y en 2016 se sumó a esta aventura Pinedo, que ya había estado en Aspire y en la selección de Catar. En 2013, dejó Lezama -por segunda vez-, pasó al combinado árabe y también por el Sestao. Este ejercicio, en Kiev, han sumado el subcampeonato, han metido al equipo en la previa de la Copa de Europa y... al Al-Ahly. Allí se han encontrado con Edu Docampo, que abandonó Bizkaia en junio de 2012. Acudió a la llamada de la formación en el Rubin Kazan, luego se convirtió en ayudante de la selección de Bielorrusia, y ahora está en Yeda. Seis técnicos, formadores de élite, con amplio reconocimiento en el fútbol internacional, ofrecen su talento en el mundo árabe.