«Soy feliz en la Real y no quiero jugar en el Athletic»

Illarramendi pide respeto para Iñigo Martínez en su regreso a Anoeta, «aunque pitar se le va a pitar» MIGUEL GONZÁLEZ Viernes, 27 abril 2018, 01:42

Asier Illarramendi (Mutriku, 1990) portará el estandarte blanquiazul que deja libre Xabi Prieto este verano. A sus 28 años y con 170 partidos en la Real a sus espaldas es el elegido para pilotar un proyecto de futuro aún por explotar. En vísperas del derbi, analiza la trayectoria del equipo y el ambiente creado en torno a este partido tras la marcha de su amigo Iñigo al Athletic.

- ¿La derrota la pasada semana en Málaga resta algo de fuerza al derbi?

- No. Tenemos mucha confianza en ganar. Si hacemos las cosas bien los tres puntos se van a quedar en casa. Veo al equipo muy bien.

- ¿Este derbi es diferente?

- No ha sido un año fácil para ninguno de los dos y ganar al rival ayudaría a acabar la temporada algo mejor y dar una alegría a la afición.

- No voy por ahí, sino a que es el primer derbi con Iñigo Martínez en el Athletic.

- Nosotros tenemos que ir a lo nuestro. No podemos pensar en Iñigo ni en el Athletic. Si hacemos bien las cosas vamos a ganar.

«Conozco bien a Iñigo y sí que me daba la impresión de que no estaba muy a gusto, buscaba una salida»

- Si le dicen en el derbi de la primera vuelta en diciembre que ahora lo tendría enfrente, ¿lo hubiese creído?

- No. Fue algo inesperado. Pero es su decisión, algo que ya es pasado y no quiero darle más vueltas.

- Llevaban más de media vida juntos, desde los 13 años, por lo que no será fácil verle de rojiblanco, ¿verdad?

- Con Iñigo he compartido muchas vivencias. Es un amigo, pero en el mundo del fútbol tengo muchos amigos y no todos juegan conmigo. En el campo cada uno mirará por sus intereses.

- Pero amigos tan especiales como Iñigo tendrá pocos...

- Sí, muy pocos. Hemos estado juntos desde los 13 años. Nos conocimos desde pequeños y ahora nuestras vidas se han separado.

«No ha sido un año fácil para ninguno de los dos y ganar al rival ayudaría a acabar algo mejor»

- ¿Intuía su marcha?

- No. Me llamó Xabi Prieto para contarme la noticia y le dije que le iba a llamar a Iñigo, a ver si era verdad. Lo hice y me dijo que era una decisión que estaba tomada. Intenté convencerle pero no había vuelta atrás.

- La semana pasada comentó en unas declaraciones a la web del Athletic que en la Real no era feliz, ¿le veía así en el vestuario?

- Conozco bien a Iñigo y sí que me daba la impresión de que no estaba muy a gusto. Llevaba muchos años en la Real, quería buscar una salida y la encontró en el Athletic. Es un gran jugador, siempre ha tenido equipos detrás y en su peor momento vino el Athletic y decidió irse allí.

- ¿Entiende que para la afición sea un golpe más duro que un jugador se vaya al Athletic que a otro equipo?

- Sí, claro. Pero cada uno mira por sus intereses y no se le puede achacar nada.

«Me gustaría que no se perdiese el respeto y que no le cantasen ninguna barbaridad»

- Algunos compañeros sí que se sintieron molestos, no tanto por su marcha sino por el momento que eligió para irse.

- Los momentos nunca son buenos, ni en invierno ni en verano. Si alguien se va pagando su cláusula quiere decir que es un futbolista importante para el equipo.

- ¿Que en diez meses hayan salido Yuri, Vela e Iñigo pone en duda el proyecto de la Real?

- En el fútbol hay muchos movimientos y eso que en la Real hay menos que en otros sitios. Aquí las cosas están claras, la cantera es la base del proyecto y todos nos identificamos con él.

- Cuando abandonó el Real Madrid hace tres años el Athletic le tentó pero eligió a la Real. ¿Por qué?

- Sí que hubo algo por parte del Athletic, pero tenía claro que lo mejor para mí era regresar a casa. Estoy muy contento de aquella decisión.

- Ahora vuelve a salir su nombre como objetivo de Ibaigane para la próxima temporada.

- El mío y el de muchos otros jugadores vascos. Llega el verano y es la historia de siempre. Hay muchos rumores, pero la mayoría serán mentira. Está claro que el Athletic tiene mucho dinero, pero la Real también.

- ¿Puede asegurar que nunca jugará en el Athletic?

- Estoy a gusto en la Real y sé que no jugaré en el Athletic, pero no me gustan esos titulares periodísticos de 'nunca haré esto' o 'jamás haré lo otro'. Soy feliz en la Real y seguiré aquí. No pienso en otra cosa.

- No sé si me ha convencido...

- Pues yo estoy muy tranquilo porque sé lo que quiero. Y yo no quiero jugar allí. No me veo con la camiseta del Athletic.

- También ha sonado el Borussia Dortmund...

- Vuelvo a decir que la mayoría de las cosas que salen son mentira.

- Su cláusula de rescisión baja en junio de 40 a 35 millones. ¿Facilita eso una posible salida?

- Qué más dan 40 que 35. Ya le he dicho que no tengo intención de moverme de aquí y que en la Real soy feliz. Sé muy bien lo que quiero.

- Lleva siete goles este año, ¿ha soñado con ganar 1-0 y marcar el tanto de la victoria?

- Sería la leche. Y ya si es al final me da tal subidón que a lo mejor me quedo ahí.

- Y luego le cambia la camiseta a Iñigo...

- Qué malo es -risas-. Iñigo es mi amigo y ya tengo varias camisetas de jugadores del Athletic como Iturraspe, San José...

- ¿Qué recibimiento le espera a Iñigo en Anoeta?

- Que se le va a pitar está claro. Va en el oficio. Pero me gustaría que no se perdiese el respeto y que no le cantasen ninguna barbaridad.