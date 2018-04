Felicidades, maestro Iñaki Sáez, un sabio del fútbol que lo fue todo en el Athletic, cumple hoy 75 años Iñaki Sáez, durante una conversación con Txetxu Rojo. / Luis Ángel Gómez JON AGIRIANO Lunes, 23 abril 2018, 01:46

El pasado 1 de marzo celebramos el 75 cumpleaños de José Ángel Iribar y hoy, 23 de abril, nos toca celebrar el de Iñaki Sáez, otro de nuestros inolvidables. Digo celebrar porque es lo que se dice en estos casos y no voy a ser yo el que rompa estos protocolos, pero lo cierto es me da pena que se vayan haciendo mayores mis ídolos. Supongo que nos pasa a todos. Me gustaría poder conservarlos en el formol del esplendor en que los conocimos. En el caso de 'Jaburu', aquellos grandes momentos no los asocio tanto a su carrera como jugador, aunque fuera el primer capitán rojiblanco al que le vi levantar un trofeo, la Copa de 1973, como a su figura de entrenador, sobre todo ejerciendo de máxima autoridad de la cantera de Lezama.

El perfil de Iñaki Sáez ha sido tan perfecto para un club como el Athletic que, quizá por ello, no ha habido otro como él. Hablamos de un niño nacido en la calle Bombero Etxaniz que vivía al lado del campo de Garellano y era uno de los asiduos del 'triangulillo', el famoso rincón que separaba en el viejo San Mamés la antigua general de la Tribuna Norte. Hablamos de un futbolista que, durante doce temporadas, fue titular indiscutible en el Athletic y ganó dos títulos de Copa. Y también de un técnico, número uno de su promoción, que resultó ser un apasionado de la enseñanza, un verdadero maestro, primero con los juveniles, luego con el Bilbao Athletic y, por último, como coordinador de Lezama.

Sáez, que también supo ser un hombre de club capaz de hacerse cargo del primer equipo en situaciones muy comprometidas, ha sido una referencia para muchos. Desde que fue del Athletic en 1992 y prosiguió su aventura vital lejos de aquí -Las Palmas, Albacete y luego con la selección- algunos no hemos dejado de echar de menos a este hombre sabio, moreno y amable que, como escribió Miguel González San Martín, «podría haber hecho en el cine de un jeque árabe refinado y hospitalario». Esta sensación de pérdida, de que la ausencia de 'Jaburu' era un lujo que el Athletic no podía permitirse, se acrecentaba cada vez que hablabas con él y comprobabas el conocimiento enciclopédico que tenía del fútbol de formación y de los jugadores más prometedores. Qué pena que ya sea tarde para tantas cosas. En cualquier caso, felicidades, maestro.