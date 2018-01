El Barça empata en Balaídos y el Madrid sentencia con dos penaltis AFP El Leganés, por su parte, se impuso por la mínima al Villarreal y el Levante se impuso al Espanyol ELCORREO.COM Viernes, 5 enero 2018, 00:28

Celta 1-1 Barcelona

Al Barcelona se le sigue atragantando el Celta. Ha arrancado 2018 con un empate copero que deja todo para la vuelta en el Camp Nou. Otro empate como en Liga, tras un partido en el que el equipo de Juan Carlos Unzúe puso toda su arsenal sobre el verde y el Barcelona tiró de rotaciones excesivas y mostró un once inicial irreconocible e incapaz de generar el fútbol del que suele hacer gala. Esperando a si en la vuelta Valverde ya da entrada a los Messi, Luis Suárez, Iniesta (ausentes en Vigo), quedará el choque eclipsado por el nuevo gol de José Arnaiz y por la reaparición de Ousmane Dembelé 110 días después de su lesión. Lo mejor para la memoria colectiva azulgrana.

Numancia 0-3 Real Madrid

Dos tantos de penalti -como en la ida de dieciseisavos contra el Fuenlabrada- y otro de Borja Mayoral en el descuento le dieron al Real Madrid una victoria de puro trámite en Los Pajaritos ante un Numancia que jugó sin complejos pero que acabó duramente penalizado por los contratiempos en forma de lesiones y de decisiones arbitrales que acabaron trocando lo que debía ser una fiesta en una lista de agravios a juicio de la parroquia local. Un público irreductible incluso cuando su equipo se quedó con diez, que no dejó de jalear a sus futbolistas al grito de "Sí se puede" y que llegó a acariciar el milagro con un zurriagazo de Íñigo Pérez que besó el larguero ante un Kiko Casilla pasmado por el descaro rojillo. No entró por centímetros el cuero cuando el marcador reflejaba todavía sólo el gol de Bale, aliviando al vigente campeón de Liga y Champions que tiene en la Copa el único torneo que le queda por conquistar a su laureado técnico pero que para lograr completar el círculo tendrá que conducirse con mayor disciplina y muchísima menos soberbia que la que estuvo a punto de costarle un disgusto en el alocado tramo final del choque.

Leganés 1-0 Villareal

Un tanto de Amrabat en el arranque de la segunda mitad le permitió al Leganés tomar ventaja en su cruce de octavos de final de la Copa del Rey ante un Villarreal al le faltó el acierto. Llegaba el anfitrión preparado para una eliminatoria especial ya que su constante crecimiento en las últimas campañas no se ve reflejado en la Copa, donde, históricamente, no logra pasar de los octavos de final. superar esta ronda supone adentrarse en un territorio desconocido y estimulante, todo un reto para un club que no los rehuye.

Espanyol 1-2 Levante

El Levante sacó petróleo de su vista a Cornellà-El Prat al remontar su partido ante un Espanyol (1-2) que no mereció perder y que, la próxima semana, tendrá que ir a Valencia a dar la vuelta a la eliminatoria de octavos de final, si quiere seguir vivo en la Copa del Rey.

Morales fue el hombre del partido al marcar, de penalti, el primer tanto visitante, y fabricar el segundo. El Espanyol llegó más, pero no tuvo el premio a su insistencia.

Y eso que empezó dominando el Levante, que ganaba la batalla de la posesión y jugaba más en campo contrario. Sin embargo, al equipo de Sánchez Flores se le notaba cómodo. Sin sufrir atrás y saliendo a la contra a la menor ocasión.