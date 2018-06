Bielsa guiará a un gigante de la segunda inglesa

Marcelo Bielsa ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Leeds United y ha manifestado su esperanza de que la relación de los hinchas con su nuevo club sea tan fuerte como la que conoció en Bilbao. Ha prometido, con sonrisas evocadoras de su incidente en Lezama, que no hará ningún comentario crítico sobre la arquitectura de las instalaciones de entrenamiento. Tras su marcha del Lille –«la que más dañó mi autoestima a lo largo de mi carrera»–, un Bielsa refugiado en el silencio durante seis meses ha comparecido en el estadio Elland Road rechazando el rol de mesías, puntualizando a quienes le preguntaban por el ascenso a la Premier que «es imposible no soñar con ese objetivo, pero prometer algo sobre lo que no hay certeza es una imprudencia».

Para David Hill, de 70 años, que esperaba la llegada del argentino en la puerta del club y ha visto casi todos los partidos, en casa y fuera, en los últimos 59 años, la llegada de Bielsa es la muestra de que «el club compraba en supermercados baratos y ahora en Marks & Spencer. Necesitamos dinero, mucho dinero», ha dicho el veterano hincha. El nuevo propietario, el italiano Andrea Radrizzani, parece tener dinero. Recuperó la propiedad del estadio por el club, que la había perdido tras el colapso financiero sobrevenido por la no clasificación para la competición europea en el principio del milenio. Ahora ha contratado a Bielsa con el mayor salario de un entrenador en la historia del club; más de dos millones anuales, según la prensa local.

El entrenador llegó a Leeds el domingo, saludó a los jugadores en la mañana de hoy y Radrizzani, licenciado en relaciones públicas y empresario en compraventa de derechos en el deporte, lo ha presentado a los medios de comunicación en la tarde. «Queremos un nuevo capítulo del club, Bielsa puede cambiar la mentalidad, trae innovación para entrenamientos y la academia, y él nos ha elegido a nosotros», ha dicho. El United es un club centenario con un estadio vetusto remozado con implantes, un aforo de unos 38.000 espectadores, unos juveniles campeones de la liga clubes del Championship, una hinchada fiel en una ciudad financiera, industrial y comercial de más de 700.000 habitantes, capital de un área de más de dos millones. Dos títulos ingleses y una final en la Copa de Europa en los años setenta, otro en los noventa, son lo mejor de su palmarés.

La quiebra al principio del milenio lo llevó a la tercera división del fútbol inglés, pasando el club entre las manos de propietarios oportunistas, con el penúltimo, el italiano Massimo Cellini, eliminando el número 17 de las camisetas por una superstición que pareció más lógica que su rotación incesante de entrenadores. Radrizzani le compró el club y encomendó la dirección deportiva a Víctor Horta. Bielsa ha reiterado sus principios: «Vamos a intentar más protagonismo y menos especulación, más posesión que tiempo intentado recuperar el balón, pasaje de defensa al ataque por abajo, lealtad en la interpretación del reglamento, capacidad de adaptación para resolver situaciones en las que no estamos imponiéndonos». Quiere una plantilla más pequeña y refuerzos en cuatro o cinco posiciones.

Extranjero

El fútbol en el Championship no le humilla. «Hay estadios de 10.000 espectadores en los que piensas que sería lindo jugar ahí», ha dicho. Ha rechazado la falsa modestia cuando le han preguntado por sus discípulos, Pep Guardiola y Mauricio Pochettino, afirmando que el catalán es el mejor entrenador del mundo y que su pupilo en el Newell's Old Boys «ha conformado un estilo casi exclusivamente suyo». No ha conversado con ellos, pero ha leído sobre el amor que sienten por el fútbol en Inglaterra. Su madre le impuso clases de inglés durante 15 años y tuvo ofertas para entrenar a clubes de la Premier, pero este lunes se ha presentado sin hablar en inglés pero tras haber analizado los vídeos de los 51 partidos del Leeds United en la pasada temporada, y de los dos amistosos que jugó en Birmania.

¿Es un obstáculo sustancial la traducción cultural a otra lengua para un entrenador, como Bielsa, tan detallado y preciso en el uso del español? Al resaltar la importancia de la palabra y al saber que la pregunta era de EL CORREO, Bielsa ha recordado a un «artista», Jon Agiriano, y recomendó a los periodistas de Leeds que lean al cronista de este periódico, en un gesto singular de locura. «El mayor activador de las cualidades de un futbolista es la emoción y la palabra es una avenida para esa activación» ha dicho luego. «Cuando uno no domina el idioma tiene una dificultad que no se puede ocultar. Pero en Bilbao, mismo idioma pero una cultura diferente, o en Francia, otro idioma, he logrado transmitir aquello que activa la emoción de los futbolistas».

La Prensa de Leeds inevitablemente le ha preguntado por la selección de Argentina. Bielsa ha respaldado unas declaraciones de 'Tata' Martino sobre la presión que sienten los jugadores por las expectativas del público. Su convencimiento de que a partir de hoy Messi y los suyos «encontrarán una salida» pareció un empeño en transmitir desde Leeds buena energía.