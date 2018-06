El Leeds oficializa el fichaje de Bielsa El argentino ha firmado por dos años con opción a uno más con este equipo de la segunda inglesa JUANMA MALLO Viernes, 15 junio 2018, 10:51

Marcelo Bielsa ya tiene nuevo equipo. Después de su desagradable experiencia en el Lille, donde terminó de malas maneras, el argentino se ha comprometido con el Leeds United, de la segunda inglesa. El cuadro de Ellan Road, un histórico, llevaba semanas tratando de persuadir al extecnico del Athletic, como ya informó EL CORREO y espera regresar a la Premier de la mano de Bielsa.

Esta mañana se ha oficializado la contratación del maestro de Eduardo Berizzo, próximo preparador rojiblanco. «Estoy muy orgulloso de ser el entrenador de Leeds. He tenido muchas ofertas a lo largo de mi carrera de Inglaterra, pero sentía que tenía que esperar el proyecto correcto. Así que cuando me lo ofreció un club con tanta historia como el Leeds, imposible decir que no», ha dicho el argentino en la web del club.

Bielsa ha firmado un contrato de dos años, con opción a uno más.