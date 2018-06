El fútbol provincial de Álava amenaza con no iniciar la próxima temporada Pedro Mari Solaun, presidente de la Federación Alavesa de Fútbol. / E. C. Los clubes podrían aprobar esta propuesta en una asamblea extraordinaria el 12 de julio para mostrar su descontento con las instituciones por la falta de inversión en los campos FERNANDO RUIZ DE ESQUIDE Jueves, 28 junio 2018, 13:38

El fútbol alavés se encuenta a punto de formalizar un plante y tomar la decisión oficial de no iniciar la próxima temporada. En la Asamblea General de la Federación Alavesa celebrada en la tarde de ayer, los clubes expresaron su descontento con las instituciones por la falta de inversión en los campos de la provincia y se citaron para una asamblea extraordinaria el próximo 12 de julio donde se tomará la decisión final. Todo apunta, en cualquier caso, a que en esa nueva reunión se acordará no arrancar la campaña en septiembre si no se atienden sus peticiones.

Se trata de una cuestión que se arrastra desde hace varios años. Los clubes alaveses entienden que, pese a los acuerdos firmados con el Ayuntamiento de Vitoria, los plazos en la realización de las obras en diferentes campos no se han cumplido. En muchos de los casos, según argumentan, debido a que el Consistorio ha apelado a la falta de recursos económicos. Una situación que ahora coincide con el reciente anuncio de que el Ayuntamiento aportará una cantidad importante –ocho millones de euros– al proyecto de remodelación y ampliación de Mendizorroza.

En la Asamblea General de la Federación, a la que no acudió el Alavés, pero sí 43 representantes del fútbol provincial, se aprobó por unanimidad fijar una nueva cita para el 12 de julio. Ayer no podía aprobarse el plante de los clubes debido a que una votación sobre esa cuestión no figuraba en el orden del día. Algo que sí ocurrirá en la próxima reunión. Si no hay sorpresas o reuniones con el Ayuntamiento que hagan cambiar de parecer a los clubes, el fútbol provincial se pondrá en pie de guerra este verano.