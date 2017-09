EL CORREO CON JON RAHM No contaban con Jon Rahm 01:56 La PGA se olvidó de incluir a Rahm entre los cinco jugadores que dependen de sí mismos para ganar y adjudicarse los 10 millones de euros. / J. M. CORTIZAS La PGA comete el desliz de cambiar al de Barrika por Fowler en la foto de los cinco favoritos y el vizcaíno se la apunta JOSÉ MANUEL CORTIZAS. ENVIADO ESPECIAL A ATLANTA Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:50

Veinte pasos en el interior de East Lake y algo no cuadra. Es pronto y aunque el torneo es de menor tamaño al reunir sólo a 30 jugadores, su repercusión nacional es brutal. Trabajadores ultimando detalles, unas flores en la terraza de este ‘tee’ de salida, unos indicadores para los invitados por allá, o las motosegadoras sacando brillo al recorrido como pulidoras sobre el mármol del hall de entrada de un rascacielos de la vecina Atlanta. Además de las referencias constantes a Coca-Cola (esta es su tierra) y Southern Company, como paganinis del final de fiesta de la PGA, un elemento distorsiona, hace daño a la vista. Posiblemente no a los estadounidenses, que en determinadas materias dejan en becario el tópico del chovinismo francés. Aparece ante nosotros un enorme cartel con cinco rostros y un lema ‘The best for the best’ (lo mejor para el mejor), en clara alusión a los 10 millones de dólares que se embolsará quien acabe aquí coronado el domingo y a los cinco jugadores que dependen de sí mismos para lograrlo. ¿Qué chirría entonces? La ausencia de Jon Rahm.

El de Barrika se percató también a su paso de ese ‘detalle’ y crean que no parece que le hizo gracia. «Se van a enterar», vino a mascullar entre dientes mientras práctica con los hierros. Mejor, porque así hablará con los palos en la mano desde mañana cuando arranque a las 13.40 (19.40 en España) junto a quien salió en la foto en su lugar. Jordan Spieth, Dustin Johnson, Justin Thomas, Hideki Matsuyama y Rickie Fowler. Así preveían los organizadores que llegarán al Tour Championship los cinco elegidos. Falta de consideración hacia el de Barrika, que en ningún momento de la temporada ha ido por detrás del golfista de Murrieta. Leído así parece una lucha entre vecinos de comarca, cosa de los hermanos santurtziarras que fundaron el enclave californiano del que procede Fowler.

Premura de tiempo

Está claro que la premura de tiempo, al llegar en semanas seguidas el BMW Championship y esta finalísima de East Lake, puede jugar malas pasadas en las previsiones. De hecho tampoco figura Leishman en el cartel (tampoco imaginaban que podría dar el recital que dio para ganar la pasada semana) y sí lo hace un Matsuyama que se ha ido disolviendo como un azucarillo durante las series. Pero no incluir al vizcaíno y sí al norteamericano supone que quien tomó la decisión contaba con que así iban a llegar a la finalísima sin haberse disputado aún la reciente cita en Illinois. Cierto que Fowler tuvo a tiro a Rahm hasta el último hoyo, pero es el de Barrika el que mantuvo a dentelladas su lugar entre los elegidos. Y, efectivamente, todo el curso ha ido chupando rueda.

El jugador vizcaíno llega muy ilusionado al torneo. / J. M. CORTIZAS

Una semana anterior con un desenlace épico al norte de Chicago. Jon Rahm acabó su recorrido con cuatro birdies en los últimos cinco hoyos a la espera de lo que sucedía en el pulso entre Rose y Fowler. Todo lo que no fuera que el norteamericano acabara segundo, le valía. El inglés tomó el relevo de Jason Day en la presión en la última jornada y se llegó a la última bandera con Fowler dependiendo de un birdie para birlarle el valiosísimo quinto puesto en la general del Circuito al jugador vasco. Cabía suponer que Jon aguardó ante la tele en la casa club. Pero es diferente hasta para eso. «No, no lo vi. Iba escuchándolo por la radio y cuando dijeron en qué parte del rough le había quedado la bola en el segundo golpe pensé que le iba a ser muy complicado hacer el birdie».

Un momento histórico

Rutina. Como un torneo más, aunque de normal tenga poco. Es la final, la reunión de los 30 mejores jugadores de la temporada, todos camino de los treinta torneos disputados. Llevan lo suyo acumulado en caderas, rodillas, espalda y en la mente, que es la que les puede jugar esta semana, quizá, la peor pasada. Práctica con hierros, maderas y drive ante un lago en cuya orilla opuesta se ubican las banderas de referencia. Como todos, Rahm y su caddie Adam Hayes se apoyan en un radar Trackman conectado a sus móviles que mediante una aplicación les va cantando la distancia alcanzada. No faltan algunos comentarios de incredulidad del vizcaíno cuando sin buscarlo supera con creces el alcance de su golpe. Hay que calibrarlo porque la elección del palo, en caso de error, puede ser letal. Y aunque los ángulos no varían en exceso sí lo hacen las condiciones de cada campo. Una alteración anormal entre dos hierros consecutivos altera esa norma asimilada de diez metros por palo como tabla de medición que es dogma de fe en el juego.

Sigue chipeando y se salta el putting green para comenzar un recorrido de prueba ante un campo desconocido para él. En unas horas llegará su padre, Edorta. Es bueno estar arropado en momentos especiales. Y este tiene pinta de poder ser histórico.