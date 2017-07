Mikel Landa: «No quiero volver a ser segundo en ningún equipo» El ciclista alavés Mikel Landa junto a su equipo / REUTERS El ciclista alavés cree que «cara a cara» Chris Froome es superior a él y afirma que el británico podrá contar con su trabajo para ganar la ronda gala EL CORREO Lunes, 17 julio 2017, 13:41

El ciclista alavés Mikel Landa, del equipo del Sky, ha dejado claro en la jornada de descanso del Tour de este lunes que no quiere volver «a ser segundo» en ningún equipo. No obstante, asegura que seguirá apoyando a su compañero Chris Froome, quien en este momento es lÍder en el tour.

«Tengo claro que esto no me puede volver a pasar. Donde vaya hay que tener las cosas claras. No quiero volver a ir de segundo, y si voy es porque quiero», ha dicho Landa, que se encuentra sexto en la general del Tour.

El ciclista ve similitud entre la situación actual de su equipo y la que tuvo lugar en 2012 entre Froome y Bradley Wiggins en el mismo equipo británico. Una situación casi idéntica a la que vivió Landa cuando defendía los colores del Astana en 2015, cuando en el Giro su equipo le frenó para ayudar al líder, entonces Fabio Aru. El alavés acabó tercero en la carrera rosa.

Aún así, manifiesta que «sería bonito ganar con Froome y tenerme en el podio de París. Estamos en ello, contentos, y tengo la misma sensación que en la primera semana. Hay un buen grupo de gente y hay buen rollo».

Landa asegura que «cara a cara» Chris Froome es superior a él y afirma que el británico podrá contar con su trabajo para ganar la ronda gala, sin embargo expresa que a nivel personal busca hacerse un puesto en el podio, pero sin «perjudicar» a Froome.

«Si no le perjudico a Froome me encantaría lograr podio. Me veo bien y me gustaría, pero no puedo perjudicarle. Más que una baza puedo ser una pieza clave para frenar a los rivales. Es complicado. Le tendría que pasar algo raro a Froome para ser una baza», ha comentado.

Respecto a las etapas que restan, Landa considera que la mejor es la que acaba en alto, en el Izoard, aunque la del Galibier, con descenso final, «también podría ser interesante».

Ante el planteamiento a seguir, «aún tenemos que hablar de lo que vamos a hacer. Tenemos el liderato y hay que defenderlo. No hay margen para relajaciones y tenemos que ir al ataque».

«El Ag2r es el equipo más fuerte, el que más daño hace. Ayer nos pusieron las cosas difíciles, hubo momentos de pánico, creo que es el equipo más fuerte después del nuestro», ha expuesto.

«Individualmente el más fuerte es Bardet, quien tiene un gran equipo. A Aru y Urán no les veo tan activos, y respecto a Alberto Contador cada día le veo mejor y es un corredor que la puede liar, hay que tener mucho cuidado con él», ha advertido.