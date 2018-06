El Movistar junta a Landa, Quintana y Valverde para ir contra Froome Landa, Quintana, Valverde y Unzúe, todos para uno. / EFE Aunque el británico es el «gran favorito» para ganar el próximo Tour, el equipo español cuenta con un bloque capaz de desarticular al Sky J. GÓMEZ PEÑA Lunes, 18 junio 2018, 18:50

Los años del Mundial de fútbol, el Tour de Francia se acerca como en silencio. Pero ya se nota su presencia. Los grandes espectáculos son compatibles. El 7 de julio, en la isla de Noirmoutier, comenzará una edición del Tour de pronóstico abierto. El favorito es el dominador de esta época, Chris Froome, pero carga con el peso invisible aunque real de su caso positivo aún sin resolver en la pasada Vuelta a España. La opinión pública, especialmente la francesa, le acosará. Froome tendrá que afrontar esa presión añadida. Y en la carretera se encontrará con un equipo, el Movistar, cargado de talento. Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde se conjuraron el lunes en Madrid, en la sede de Telefónica, para juntar sus fuerzas en busca del triunfo en el Tour. Al ataque.

«Somos compañeros, lo tenemos claro y lo vamos a utilizar como arma», zanjó Landa. Quintana, a su lado, asintió: «Va a ser muy importante trabajar en equipo. Con Landa me he llevado muy bien en las carreras en las que hemos coincidido. En situaciones donde yo no he podido, él me ha ayudado y viceversa. La relación es buena y vamos a mantenerla así». Valverde, el más curtido de ellos, cerró el debate: «Lo importante es que gane el Movistar. Es un recorrido que les va bien a Mikel y a Nairo, pero la primera semana será un problema. La etapa del pavé es muy bestia».

«Voy de menos a más», avisa el alavés Al repasar el plano del Tour 2018, Mikel Landa siente un cosquilleo a medida que avanzan las etapas. La ronda gala avanza día a día en dirección a la casa del escalador de Murgia. El Tour se decidirá entre los Pirineos y la contrarreloj de Espelette, a dos pasos de la muga. Allí siempre está la afición vasca, la recordada marea naranja. Con ese trazado en la mente ha planificado su preparación.«Voy en progresión, de menos a más. El objetivo es ir a ganar el Tour. El favorito es Froome, pero ojalá pague el esfuerzo del Giro», confía Landa. El alavés se estrena como líder en el Movistar. «Con este maillot he aprendido a correr más al ataque. Estar aquí es una garantía, una oportunidad para luchar por una vuelta grande», apuntó.

Hace tiempo que Valverde, que tiene el palmarés a rebosar, corre sin estrés. Y eso le ha hecho aún mejor corredor. Más peligroso. Así, tranquilo, acude a este Tour. «Voy relajado, pero no me descarto».

Dice Eusebio Unzúe, mánager del equipo, que tiene un plan A, el B y el C. «Ojalá tengamos el problema de gestionar con quién ganamos el Tour. Antes tendremos que sobrevivir a las nueve primeras etapas, donde habrá que sortear las trampas del recorrido». Unzúe pide «suerte» en ese tramo inicial. Luego, en los Alpes y los Pirineos, sabe que cuenta con la «ventaja» de sus tres balas: A, B y C. Tres letras de ataque.