«Cada vez más niñas quieren ser ciclistas»

Ser mujer y ciclista supone vivir cuesta arriba. Todo son muros a derribar. Eider Merino (Balmaseda, 23 años), licenciada en Química, se proclamó campeona de España el sábado en Castellón. Abrió otro agujero en ese muro. En ese paso adelante tiene la ayuda del Movistar, que ha lanzado un rayo de luz sobre el casi invisible ciclismo español.

- Logró el oro en un circuito lleno de cuestas. Duro.

- Nos escapamos tan pronto que no tenía ninguna esperanza de llegar. Mi misión era mover la carrera para ver cómo reaccionaban las rivales. Entre mi compañera Gloria Rodríguez y yo formamos el dúo perfecto. Ella es rodadora y yo escaladora. Nos repartimos el recorrido. Hasta la última subida, con seis minutos de ventaja, no vi seguro que la victoria estaba entre las dos.

- Son del mismo equipo. ¿Cómo afrontaron ese final?

- No llegábamos a un acuerdo, así que cada una jugó sus bazas. En el equipo nos conocemos todas. Ese final en cuesta me venía mejor a mí.

- Rompió a llorar nada más cruzar la meta.

- Esta victoria es tan de Gloria como mía. Pudo haber ganado ella. En realidad es un triunfo de las dos. El maillot me lo llevé yo pero se lo he regalado a ella.

- La llegada de Movistar ha reavivado el ciclismo femenino. ¿Qué pensó cuando supo que querían ficharla?

- Se me abrieron las puertas del cielo. Me había roto el isquion y no podía ir a las carreras en el extranjero para dejarme ver. Hasta el año pasado yo corría en el equipo Lointek, y estaba encantada, pero quería dar un paso más, profesionalizarme más. Para eso, antes de que saliera el Movistar, había que irse al extranjero. Y no había recibido ninguna llamada, ninguna contestación a los correos que había enviado. Me estaba empezando a agobiar. Entonces me llamó el Movistar. Es lo que sueñas desde que eres cadete.

El DNI Datos Nació en Balmaseda, 23 años. Su hermano Igor es ciclista profesional en el equipo Burgos BH. Estudios Licenciada en Ciencias Químicas (UPV). Palmarés Campeona de España de ruta 2018. Mejor joven de la Emakumeen Bira en 2014. Tercera en la Clásica de Morbihan. 34ª Giro de Italia 2016.

- La gran mayoría de las ciclistas no tienen representante. Envían ellas mismas sus currículos por correo.

- Eso es. Pones tu palmarés y tus características en un correo y lo mandas a varios equipos. Y esperas que tus cualidades se ajusten a lo que buscan.

- Su hermano Igor es ciclista profesional en el Burgos BH. ¿Hay tanta diferencia entre el peloton masculino y el femenino?

- Mucha. No sólo en el ciclismo. Es en el deporte en general. Pero, bueno, vamos dando pasos, echando migas para las que vengan en el futuro. En el Movistar he notado un gran cambio. Vienes de hacértelo todo a que te lo den todo hecho. Todas las facilidades, el mejor material, los mejores técnicos...

- ¿Cómo le dio por ser ciclista?

- Mi padre es muy aficionado. Llevaba a mi hermano a las carreras cada fin de semana. Y fue mi madre la que dijo que por qué no me llevaban con ellos. Así que fui y, ya que iba, me puse a correr. Al principio era para pasarlo bien y, poco a poco, se convirtió en mi forma de vida.

- No habrá sido fácil. Cuando apareció Joane Somarriba hubo un 'boom' del ciclismo femenino, pero con su retirada todo se apagó.

- En aquella época apenas había niñas ciclistas. Ahora hay más. En algunos campeonatos se juntan unas 300 entre las tres categorías. Hay cantera. Cada vez hay más niñas que quieren ser ciclistas. Y la llegada de Movistar va a impulsarlo. Antes sabías que tenías que estudiar o trabajar. La bici era poco más que un entretenimiento. Por eso, casi todas las corredoras tenemos estudios.

- Es licenciada en Ciencias Químicas. ¿Le costó compaginar los libros con la bicicleta?

- Soy muy cabezota y me empeñé en sacar la carrera universitaria en cuatro años. Y eso que mis padres me permitían dejar un poco de lado los estudios y centrarme en el ciclismo. Lo pasé mal. Soy muy cuadriculada. Me gusta tenerlo todo al día. Tuve que dejar la vida social y dedicarme a estudiar y a entrenar. Apenas tenía tiempo para descansar.

- ¿Cómo era uno de aquellos días?

- Me levantaba a las cinco de la mañana para estudiar. Iba a la facultad de Leioa. Llevaba la comida en un táper y nada más salir de clase comía en el coche. Así hacía la digestión en el viaje de vuelta a casa y podía salir a entrenarme de inmediato. Cuando tenía prácticas de laboratorio, ni podía coger la bici. Apenas hacía algo de rodillo. Llegaba tan cansada que no podía más.

- ¿Logró acabar la carrera en cuatro años?

- Sí, y limpia.

Pique con los chicos

- Y ya con el título universitario, ¿no se planteó aparcar el ciclismo y buscar trabajo?

- No. Terminé los estudios hace dos años, cuando corría en el equipo Lointek. Mi meta era acabarlos cuanto antes para así dedicarme por completo al ciclismo. En eso mi familia me ha apoyado siempre.

- En sus inicios competía con chicos.

- Sí, en la categoría de escuelas es así. Me gustaba porque había más pique. A los chicos no les gusta que les gane una chica, ja, ja.

- Es muy liviana, ¿le penalizaba eso en las carreras con chicos?

- Bueno, yo era feliz porque en las competiciones masculinas había más subidas, que es mi terreno. Ahora ya parece que se van dando cuenta de que las mujeres también somos capaces de subir puertos.

- ¿Cómo cree que estará el ciclismo femenino dentro de diez años?

- Los pasitos que estamos dando ahora serán cada vez mayores. El Movistar le ha dado un gran impulso. Y es muy importante la labor que hacen con menos medios equipos como el Bizkaia y el Sopela. Entre todas vamos a luchar por el ciclismo femenino, que es más divertido que el masculino.

- ¿Por qué?

- Las carreras de chicas son mucho más entretenidas. Siempre estamos atacándonos. Son pruebas bonitas para ver; la pena es que casi nunca las ponen en la televisión.