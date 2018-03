Ciclismo Landa encara la Itzulia con la intención de «dar el máximo» hasta el «último día» para ganar la carrera Mikel Landa celebra una victoria de etapa en la Tirreno-Adriático. / Dario Belingheri El corredor alavés del Movistar asegura que se ha «quitado el miedo» al pavés que le espera en el Tour AGENCIAS Jueves, 29 marzo 2018, 20:47

Mikel Landa ha asegurado este jueves que encara la Itzulia, nueva denominación de la Vuelta Ciclista al País Vasco, con la intención de «dar el máximo» hasta el «último día» para «ganar» la carrera que comienza el lunes, 2 de abril, en Zarautz (Gipuzkoa). «A los aficionados les digo que confíen, que voy a dar el máximo por tratar de ganar esta Itzulia y que, aunque sea complicado, porque hay muchos rivales, pelearemos hasta el último día por conseguirlo», ha comentado Landa en declaraciones distribuidas por su equipo.

A pesar de esas ambiciones, cree que en la carrera vasca, en la que «la general seguro que va a estar muy apretada y se va a decidir en muy pocos segundos, hay mucho favorito», ha apostillado. «Somos muchos candidatos. Gente como Kwiatkowski o Roglic pueden sacar bastante ventaja en la contrarreloj y luego hay gente como los hermanos Izagirre, Alaphilippe, Porte, Nibali, Urán», ha detallado.

Al corredor alavés, por cierto, le «hace mucha ilusión salir con el número 1 en el maillot», que le cede el Movistar al no estar en la salida Alejandro Valverde, vencedor en 2017. «Es la carrera de casa y salir con ese dorsal es muy bonito y estoy contento por tener esa oportunidad. Es una vuelta que, además de ser la de casa, me trae muy buenos recuerdos y espero hacerlo muy bien», ha apuntado.

De forma paralela, Landa cree que «la contrarreloj» del jueves, un recorrido de 19,4 kilómetros «totalmente llanos» con salida y llegada en Lodosa (Navarra) «va a ser fundamental» en la decisión final de la carrera y espera que ver «algún resultado» positivo al respecto después de los test que hizo en el velódromo de Tafalla después de la Tirreno-Adriático. Asimismo, considera que «las bonificaciones seguramente tengan mucho que decir en la resolución de la prueba» porque «muchos días se va a llegar en pequeños grupos y el que vaya sumando algún segundo allí tendrá la carrera más a su favor».

Preparación en Benidorm

En cuanto al resto del recorrido, cree que la etapa decisiva será la sexta y última, la tradicional jornada final salpicada con numerosos puertos y ascensión final hasta el Santuario de Arrate. «Arrate es una cima mítica y a todos nos gustaría ganar allí. La Itzulia se va a terminar de decidir allí y será un día para gastar las fuerzas que nos queden y no dejarse nada», ha avisado.

El ciclista de Movistar ha alertado también de lo importante que será la «colocación» en las primeras jornadas, con la 'trampas' que ha preparado la organización camino de Zarautz y Bermeo (Bizkaia), donde terminan las dos primeras etapas. «Habrá que estar 'con las orejas tiesas' todos los días».

Landa ha preparado la Vuelta al País Vasco en Benidorm para asegurarse «el buen tiempo y estar más tranquilo y concentrado» de cara a su «primer gran objetivo del año», ha indicado. «Ya dije que en Tirreno y en la Itzulia quería estar muy bien y creo que llego en muy buena forma. En Italia me encontré muy bien y he asimilado ese trabajo. El haber ganado allí también me dio un punto más de tranquilidad. Sabía que había trabajado bien, pero una victoria siempre te reafirma y te da más confianza».

«Una experiencia muy diferente»

Por otro lado, Landa ha asegurado que se ha «quitado el miedo que podía tener» al pavés que le espera en la próxima edición del Tour de Francia durante su participación el viernes pasado en el GP E3 Harelbeke, carrera belga a la que acudió para habituarse al adoquinado que tendrá encarar el 15 de julio.

«Me he quitado ese miedo que podía tener. Me fui al suelo de los primeros en la gran montonera que hubo y que condicionó la carrera, pero lo importante es que no sufrí ningún daño», ha relatado el que será uno de los líderes de Movistar en el Tour y principal candidato del ciclismo español al triunfo en la carrera más importante del año.

Respecto al GP E3 Harelbeke, el ciclista alavés ha explicado que «fue una experiencia muy diferente» a las que está «acostumbrado», ya que se trata de «otro tipo de carrera, de rivales y de forma de competir». Sin embargo, se ha congratulado de que «lo más importante es que conociera los adoquines y rodara sobre ellos -ha subrayado-. Eso lo conseguimos y por eso he regresado satisfecho», ha apostillado. También ha adelantado que «tras la Itzulia», regresará a «ver los tramos de pavés que se pasarán en el Tour», un total de 21,7 kilómetros en quince tramos en la etapa Arras-Roubaix (154 kilómetros), la novena de la ronda gala.