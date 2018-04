Gorka Izagirre: «No he tenido buenas sensaciones, pero estoy contento con el resultado» Izagirre, en el sprint de la segunda etapa. El de Ormaiztegi se sitúa tercero en la general a 39 segundos del líder EFE Martes, 3 abril 2018, 18:48

Gorka Izagirre (Bahrain), tercero en la segunda etapa y en la general la Itzulia, admitió la superioridad del francés Julian Alaphilippe en Bermeo y valoró de forma positiva su respuesta entre los mejores a pesar de no haber tenido «buenas sensaciones».

«Alaphilippe está un punto por encima del resto. En la escapada final no ha colaborado, pero es el más rápido y el más fuerte», señaló en la línea de meta. Respecto a su rendimiento, y a pesar de la tercera plaza en la meta de Bermeo, Izagirre dijo que no tuvo las mejores sensaciones.

«Estoy contento con el resultado, pero la verdad es que no he tenido muy buenas sensaciones y no pensaba que iba a subir así. He dado un paso más», señaló. El primer vasco en la general destacó la dura batalla durante toda la etapa desde que se cortó el pelotón en el puerto de Itziar. «No hemos parado en todo el día, hemos corrido sin descanso y eso en la última subida se ha notado», concluyó.