Alaphlippe: «Vine a ganar una etapa y he ganado dos. Poco más puedo pedir» Alaphilippe celebra la victoria. / EFE El líder de la Itzulia es consciente de que luchar por la general es imposible AGENICAS Martes, 3 abril 2018, 19:32

Julian Alaphlippe (Quick Step), líder de la Vuelta al País Vasco, señaló en la meta de Bermeo que su objetivo en la Itzulia era ganar una etapa, por lo que sus objetivos están ampliamente superaros con el doblete, sin plantearse la posibilidad de optar a la general final.

«Voy día a día. De momento no puedo estar más contento por cómo se están desarrollando las cosas, con mi buen estado de forma, con el del equipo y con lo bien que funcionamos todos juntos. Soy consciente de la dificultad de las etapas que quedan por venir. Vine a ganar una etapa y he ganado dos. Poco más puedo pedir», dijo en meta el ciclista francés.

Una vez más, el líder del Quick Step luchó por la victoria ante su gran rival, el esloveno Primoz Roglic, a quien destacó por su ambición y su forma de economizar esfuerzos. «Primoz Roglic es un corredor que está muy en forma. Ayer subió de maravilla, y yo me impuse en el sprint final. No sé si estará decepcionado o no pero hoy ha vuelto a demostrar su fuerza y las ganas que tiene de luchar por la general. Sabe muy bien cómo dosificar sus esfuerzos».

Respecto al desenlace final de la etapa, donde volvió e imponerse por velocidad, Alaphlippe subrayó el hecho de haber mantenido la calma.

«Yo hoy solo pensaba en ganar. Al final, he visto que las piernas me respondían y el equipo ha hecho un magnífico trabajo durante toda la etapa para controlar la carrera, quiero felicitarles. He saltado en el momento oportuno y he sabido conservar la calma y todo eso ha dado sus frutos», concluyó.