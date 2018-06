Eider Merino echa a volar Eider Merino, en el podio en brazos de Gloria Rodríguez y Mavi García. Emoción en el podio. / MOVISTAR La ciclista de Balmaseda corona el dominio del Movistar y consigue el título en el Campeonato de España femenino J. GÓMEZ PEÑA Sábado, 23 junio 2018, 23:56

Cuando Movistar decidió montar un equipo femenino abrió la puerta por la que ayer Eider Merino (Balmaseda, 23 años) pedaleó directa hacia la medalla de oro en el Campeonato de España. El viernes, tras colgarse la medalla de plata en la prueba contrarreloj, se pellizcaba. Ayer ni se lo creía. «Al lograr la plata pensé que no podía pedir más y, ya ves, ahora el oro», declaró tras bajar del podio, en el que la acompañaron sus compañeras en el Movistar Gloria Rodríguez y Margarita García. Triplete del maillot azul celeste. Las tres compartieron llanto de felicidad. Con ellas, la puerta del ciclismo femenino español comienza a abrirse.

Nunca es fácil ser ciclista y menos, mucho menos, para las mujeres. Eider Merino creció entre bicicletas. Su padre andaba en la escuela ciclista de Balmaseda. Su hermano Igor, menudo como ella, le daba al fútbol, pero no le gustaba el banquillo. En el ciclismo no hay suplentes. Todos compiten. Igor empezó a pedalear y hoy es profesional en el Burgos BH. Si a él le animó su padre, a Eider fue su madre. Como padre e hijo iban cada fin de semana a las carreras, la madre les pidió que llevaran a la pequeña. Y Eider se subió a una bicicleta. Vocación familiar. Apenas hay equipos para ellas, así que buscó uno en Sopelana. Y se convirtió en líder del Lointek. Pero no tenían nada que hacer frente a las poderosas escuadras europeas. Con Movistar, eso está cambiando.

Las ciclistas son duras. Eider estudió y se licenció en Ciencias Químicas. Le costó. «Entre entrenar y estudiar no tenía vida. Casi ni dormía», declaró en Ciclo21. «Hubo muchas lloreras y malos ratos». Apenas pesa 40 kilos, pero soportó esa doble carga. «Soy muy burra y fuerte sobre la bicicleta, pero fuera me vengo abajo por cualquier contratiempo», se define. Universitaria y ciclista. Pura voluntad. Se vio ayer en el despiadado circuito del Campeonato de España, con meta en Culla (Castellón). Terreno plagado de cuestas. Eider Merino es escaladora y científica. Con su peso pluma, la ley de la gravedad está de su lado.

El Movistar era mayoría en el pelotón. El equipo azul tenía que controlar, sobre todo, a Ane Santesteban (ALE) y a Sheyla Gutiérrez (Eli Cylance). Y optó por atacar desde la salida. El Movistar lanzó a Eider Merino. Con ella se fue Sandra Alonso (Bizkaia-Durango), que luego quedó descolgada. A Merino se unió pronto su compañera Gloria Rodríguez. Dúo azul. Empezaron a sumar ventaja. Detrás, el Movistar ataba al grupo. La renta llegó a los seis minutos. El título estaba entre Merino y Rodíguez.

Ya en el tramo final, Santesteban saltó en busca del bronce. Dos 'movistar' la siguieron: Mavi García y Alicia González. Las tres iban a jugarse el tercer puesto. El oro y la plata rodaban por delante. Merino, más liviana, tiraba en las subidas; Rodríguez, más corpulenta, se encargaba de los descensos. El llano lo llevaban a medias.

Las fuerzas decidieron el título. La cuesta de Culla, donde esperaba la meta, vio el ataque de Rodríguez, que iba con las reservas al límite. Merino la alcanzó y la rebasó para agarrar entre lágrimas la medalla de oro. El Movistar le ha dado un nuevo impulso al ciclismo femenino. «Ahora ya no tengo que tirar de los ahorros para hacer mi deporte», dice Merino, mujer y ciclista.