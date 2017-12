Chris Froome, positivo en La Vuelta a España 2017 Chris Froome, en el podium de La Vuelta a España 2017. El campeón de la última edición ha dado positivo por salbutamol, sustancia que se encuentra en los ventolines, en un control realizado el 7 de septiembre ELCORREO.COM Miércoles, 13 diciembre 2017, 10:35

El ciclista británico Chris Froome ha dado positivo en un control antidopaje durante la pasada edición de La Vuelta España. El corredor del Sky, que celebró su victoria en la ronda española con una taza de chocolate con churros, ha encontrado en un análisis realizado en nuestro país una mancha a su sensacional currículum.

Según el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Froome ha dado positivo por salbutamol en una muestra obtenida el pasado 7 de septiembre de 2017. Ese día se disputó la 18ª etapa de la carrera, de 169 kilómetros, entre Suances y Santo Toribio de Liébana (Cantabria). El salbutamol es una sustancia que se encuentra, por ejemplo, en los ventolines, esos inhaladores que utilizan asmáticos y otras personas con problemas respiratorios.

«El control antidopaje fue planeado y llevado a cabo por Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), organismo independiente encargado por la UCI, a cargo de definir e implementar la estrategia antidopaje en el ciclismo», señala el comunicado de la UCI. «El análisis de la muestra B ha confirmado los resultados de la muestra A del ciclista y los procedimientos se están llevando a cabo de acuerdo con las Reglas antidopaje de la UCI».

A pesar de este resultado anómalo, la UCI no sancionará de momento al corredor del Sky: «Como cuestión de principio, y aunque el Código Mundial Antidopaje no lo exige, la UCI informa de forma sistemática posibles violaciones de las normas antidopaje a través de su sitio web cuando se aplica una suspensión provisional obligatoria. De conformidad con el Artículo 7.9.1. de las Reglas Antidopaje de la UCI, la presencia de una sustancia como Salbutamol en una muestra no da lugar a la imposición de dicha suspensión provisional obligatoria contra el corredor».

«Es sabido que tengo asma»

«Es bien sabido que tengo asma y conozco exactamente cuáles son las reglas». Sirviéndose de un comunicado, Froome se ha defendido con contundencia de las acusaciones de dopaje y ha afirmado que está dispuesto a facilitar toda la información que sea necesaria sobre el uso real que hace de esta medicación: «Uso un inhalador para controlar mis síntomas y sé con seguridad que seré sometido a pruebas todos los días que lleve la camiseta del líder de la carrera», ha subrayado.

Según explica en la nota, experimentó «síntomas de asma agudos» en la última semana de la Vuelta, por lo que aumentó la dosis dentro de los límites permitidos y bajo recomendación médica: «Fui cuidadoso para asegurar que no utilizaba una dosis mayor de la permitida», puntualiza. «El uso permitido de dosis de Salbutamol puede resultar a veces en concentraciones elevadas en la orina», ha señalado el ciclista. «La UCI tiene toda la razón para evaluar los resultados de las pruebas y, junto con el equipo, voy a suministrar toda la información que sea requerida».

Precisamente, el Sky ha puntualizado que la notificación de la prueba antidopaje no significa que el deportista haya violado alguna reglamentación, pero implica que se solicitarán detalles para determinar las causas de la elevada concentración de Salbutamol.

Mejor ciclista de 2017

Chris Froome iniciaba esta temporada con la ilusión de ganar la última gran carrera que le falta en su palmarés: el Giro de Italia. El corredor británico cuenta, a falta de posibles sanciones, con cuatro victorias en elTour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), una enLa Vuelta España (2017) y una medalla de bronce en el Mundial de Contrarreloj celebrado este año.

Precisamente por su rendimiento en 2017, Froome fue elegido recientemente como mejor ciclista del año por los lectores del portal ciclista Cyclingnews. El corredor del Sky se impuso en la votación por delante de Peter Sagan (que ganó su tercer mundial en ruta consecutivo) y al holandés Tom Dumoulin, ganador de la general del Giro de Italia y del oro Mundial de Contrarreloj en Bergen.