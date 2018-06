Antonio Gómez, el más fuerte en Oro

Antonio Gómez se impuso en Zuya en el XXXIX Trofeo Nuestra Señora de Oro para corredores sub'23 y élite disputado en Murgia y con final en el santuario alavés. El ciclista del Caja Rural fue el más fuerte en la dura rampa final de la carrera y se llevó por tan solo dos segundos de ventaja la victoria. Gómez cruzó la línea de meta por delante de Tiago Gomes, mientras que la tercera plaza fue para José Félix Parra. Gesto de rabia el que expresó en la meta al saberse vencedor tras una alocada carrera.

La tradicional cita de Oro era valedera para el Torneo Euskaldun y a su vez puso en juego el Campeonato de Álava en las categorías sub'23 y élite. Así, Iker Ballarín fue el mejor provincial al entrar en quinta posición. La prueba reunió en la salida a un total de 132 participantes. y tan sólo 59 ciclistas consiguieron cruzar la línea de meta.

El primer escarceo se produjo en el kilómetro diez, cuando quince corredores lograron escaparse del control del pelotón. Llegaron a tener cuatro minutos de diferencia, pese a que por detrás, el equipo del Lizarte cogió la responsabilidad para que el hueco no fuera a más. No había prácticamente tiempo para el descanso en una carrera que se disputó a un alto ritmo. El terreno quebrado de las carreteras zuyanas no concedió ningún respiro y las cuatro pasadas por el puerto de Aiurdin terminaron por hacer mella dejando fuera de combate a más de la mitad del paquete.

Las cuatro vueltas al circuito marcado por el Club Ciclista Zuyano, organizador de la prueba, propiciaron que el pelotón se dividiera en varios grupos, algunos de los cuales bastante tenían con sobrevivir al ritmo impuesto por la escuadra navarra y el Aldro del veterano director Manolo Saiz. El cansancio se apoderó de los quince ciclistas que permanecían en la cabeza y mediada la carrera la ventaja fue decreciendo a pasos agigantados.

Selección final

Así, la cuarta y última subida a Aiurdin hizo la selección definitiva de candidatos al triunfo y los tres kilómetros finales de subida a Oro confirmaron una vez más que de poco valen las estrategias de equipo. Y es que en las dos rampas exigentes hacia el santuario zuyano sólo vale la ley de cada uno y ahí Antonio Gómez fue quien más fortaleza demostró tener, anotándose la victoria y aguantando la embestida final de Tiago Gómez, que no pudo alcanzarle.

La victoria por escuadras fue para el propio Lizarte, por delante del Aldro.