Alaphilippe y Roglic se quedan solos a la primera Alaphilippe, en su llegada a la meta.. / EFE Revientan la subida a Elkano y distancian a Landa, Quintana y Bardet, mientras Ion Izagirre pierde opciones J. GÓMEZ PEÑA Lunes, 2 abril 2018, 19:42

De Juan Sebastián Elcano se sabe que nació en Getaria y murió en algún lugar del Pacífico, que era aventuro y algo bribón, y que fue el primero que dio la vuelta al mundo en aquel viaje loco que duró tres años. Su apellido viene de una colina pegada a Zarautz. Con ‘K’. Elkano, un barrio de caseríos y viñas. Una ola de tierra tan empinada que dejó solos en la Itzulia al hijo de un director de orquesta francés, Julian Alaphilippe, que ganó la primera etapa, y a un esloveno, Primoz Roglic, que creció volando en los saltos de esquí y que ya en enero les dijo a los suyos que esta Vuelta al País Vasco era para él. Ha ido a por ella desde el primer día. Determinado como Elcano. Para demostrar que la Tierra era redonda le dio la vuelta. Roglic, el mejor contrarrelojista de esta edición, quiere su propia vuelta, ‘itzulia’ en euskera.

Zarautz, la meta, es territorio de surf. Sobre el arrecife de Elkano, situado a 7 kilómetros del final, sólo pillaron la ola buena Alaphilippe y Roglic. Los demás parecieron gente de tierra adentro. Fuera de sitio. En esa cresta entró al inicio Quintana, pero enseguida se lo llevó la corriente. No pudo. Su compañero Landa remaba por detrás con el lastre de haber iniciado mal colocado la subida. Eso le penalizó. “No iba bien desde Aia. Uff. Al menos he salvado el día. Ha podido ser una catásfrote”, resopló. Con ellos iban Mas, Bilbao, Buchmann, Konrad, Bardet, Urán, Vanendert, Mollema y uno de los Izagirre, Gorka. Faltaba el otro, Ion, que había empezado a perder esta Itzulia recién iniciada. El grupo de Quintana y Landa perdió 23 segundos más la bonificación. Izagirre se alejó a 51. Mucho. A todos les tocará remar contracorriente para quitarle la carrera a Roglic, vencedor el año pasado de la ‘crono’ de Eibar.

Fuga Madrugadora

Para variar, la meteorología fue clemente. La playa de Zarautz, marea baja, lucía. Rito de verano. Paseantes y surfistas. El pelotón lo agradeció. La etapa salía y terminaba allí. Y nadie tenía tanta prisa como los equipos que saben que no van a ganar: Aitor González (Euskadi-Murias), Ibai Salas (Burgos BH) y Jonathan Lastra (Caja Rural) compusieron con Ghebreigzabhier (Dimension Data) la fuga madrugadora. Tres vizcaínos y un eritreo. González quería 'enseñar' el maillot de Euskadi a su afición. Salas pedaleaba sobre «el sueño» de debutar en la Itzulia. Y Lastra corría a por el liderato de la montaña. «Voy defenderlo hasta el final», se conjuró. Luego les cogieron dos percherones, De Gendt y Cataldo, pero todos quedaron varados en la rompiente antes de entrar en Elkano.

Dicen los sufistas que hay que saber interpretar las olas, la textura de la superficie del mar, el color del agua... El Sky tomó posición. Colocaba a Kwiatkowski y De la Cruz. Pero ni uno ni otro aguantaron sobre la tabla. El mejor equipo caía al agua. Rojas, del Movistar, se adueñó de la primera curva de Elkano. A su rueda iba Quintana, pero no Landa, atrapado en ese remolino lleno de tensión previo al inicio de la cuesta. Ahí, cuando todos iban tensos como cables en la rampa del 20%, se vio el retrato de un posible ganador: Roglic, el antiguo esquiador, surfeaba como nadie. Elkano es una serie de dos olas. Dos tremendos muros. En el primero, Roglic se quedó con Alaphilippe y Quintana, despreocupado de Landa. Sereno en ese caos, Roglic apretó en la segunda ola. Quintana cedió. Alaphilippe se puso a su altura. Es hijo de director de orquesta: le sonaba bien la música al francés. La etapa y el liderato para él y la Itzulia, si sabe defenderla, para Roglic. Pacto sin palabras. Un gesto vale. Códido morse a 200 pulsaciones.

Francés hiperactivo

El pelotón venía hecho pedazos. Porte, uno de los candidatos, tiró la toalla. Landa, masticando pedales sobre un desarrollo brutal, remontaba. Ion Izagirre naufragaba. Pello Bilbao se reencontraba. Viene de estar enfermo, sin fuerza. Su misión era ayudar a Omar Fraile, pero cuando el ex remero de Santurtzi volcó, se sintió con fuelle para más. Tanto que acabó tercero en Zarautz, el primero del grupo que perseguía a Alaphilippe y Roglic. «No sabía si iba alguien delante. Casi celebro el triunfo», confesó Bilbao en la meta. «Menos mal que no lo he hecho». De eso, de festejar la victoria ya se había encargado 23 segundos antes un francés hiperactivo, hábil y con un perfil ciclista que mezcla cosas de Valverde y Sagan. Julian Alaphilippe.

Su padre tiene edad de abuelo. Es 30 años mayor que su esposa y los hijos le vinieron ya en edad casi de jubilación. Julian, el mayor, era inquieto. Un bicho. Así que con 14 años le sacó de la escuela y le obligó a estudiar mecánica por correspondencia. Enseguida estaba trabajando en un taller de bicicletas. Cuando el padre volvía de sus giras, la familia se se iba en caravana. A la intemperie. Julian era feliz así. Libre. Pero para hacerse ciclista tuvo que pasar por el ejército francés, que tenía un equipo. «Las pasé moradas, pero me vino bien. Muchos tendrían que pasar por el ejército», dice ahora. Se volvió disciplinado, estricto en la preparación y se ha convertido en el ciclista con pólvora en las piernas que reventó la ola de Elkano en compañía de un esloveno volador, Roglic, favorito ya de la Itzulia. Son dos ciclistas de historia peculiar, aventureros como Elcano.