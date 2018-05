NBA El serbio Igor Kokoskov, primer entrenador europeo en la NBA Igor Kokoskov ha sido nombrado nuevo entrenador de los Suns de Phoenix. / Afp El serbio estadounidense, técnico asistente de los Jazz de Utah, ha sido nombrado nuevo entrenador de los Suns de Phoenix EFE Phoenix Jueves, 3 mayo 2018, 12:31

El entrenador asistente de los Jazz de Utah, el serbio estadounidense Igor Kokoskov ha sido nombrado nuevo entrenador de los Suns de Phoenix después que ambas partes llegaron a un acuerdo para firmar contrato por tres años.

Kokoskov, de 46 años, que se encuentra en Houston con su actual equipo de los Jazz de Utah, donde es asistente de Quinn Snyder, no quiso hacer ningún comentario sobre su acuerdo de dirigir a los Suns, que no será oficial hasta que no concluya la competición de los playoffs.

El nuevo entrenador de los Suns se convierte en el primero en la historia de la NBA, que va a dirigir a un equipo sin haber nacido en territorio estadounidense.

El próximo podría ser el italiano Ettore Messina, actual entrenador asistente de los Spurs de San Antonio, si al final llega a un acuerdo con los Hornets de Charlotte, propiedad de Michael Jordan y donde juega el pívot español Willy Hernangómez.

El pasado domingo, el gerente general de los Suns, Ryan McDonough, se reunió con Kokosvov, en Houston antes de que se disputase el primer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste que juegan los Jazz contra el equipo local de los Rockets.

McDonough llegó con una oferta que, de inmediato, fue aceptada por Kokosvov, quien tendrá la responsabilidad de comenzar una nueva reconstrucción del equipo con el escolta de origen hispano Devin Booker, como el jugador franquicia.

Kokoskov, que ha sonado para todos los puestos de entrenadores que están vacantes en la NBA, se le considera como uno de los mejores asistentes después de haber estado ya 15 años en distintas posiciones con varios equipos profesionales, incluidas las cinco que perteneció a los Suns desde la del 2008 al 2013.

Snyder y el gerente general de los Jazz, Dennis Lindsey, le han dado un gran crédito a la gran labor que ha realizado en el crecimiento deportivo de los jóvenes talentos que hay dentro del equipo.

Kokoskov elevó su prestigio como un serio candidato a dirigir en la NBA después de que el pasado verano dirigió al equipo nacional de Eslovenia con el que ganó el título del Eurobasket.

El nuevo entrenador de los Suns tuvo como jugadores decisivos en el triunfo de Eslovenia al base Goran Dragic, de los Heat de Miami, y a la joven promesa, el alero Luka Doncic, que actualmente milita con el Real Madrid, pero que ya ha confirmado su participación en el próximo sorteo universitario y que podría salir elegido entre los tres primeros con los Suns, que acabaron la temporada regular con la peor marca de la liga.

Kokoskov conoce muy bien a Doncic, de 19 años, y será su primer gran objetivo a conseguir durante el sorteo universitario si tiene la oportunidad de conseguirlo.

El nuevo entrenador de los Suns también se convirtió en el primer asistente que trabajó en la NBA y lo hizo en el 2000 con Los Angeles Clippers.

Kokoskov trabajó con Snyder en la Universidad de Missouri por un año y ganó el anillo de Campeón de la NBA con los Pistons de Detroit en la temporada del 2004 al formar parte del equipo técnico del entrenador Larry Brown.