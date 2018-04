Baloncesto LeBron James halaga la «inteligencia» del exbaskonista José Manuel Calderón LeBron James machaca el aro. / Erik S. Lesser La estrella de los Cavs, que se entiende a la perfección con el base español, no pierde la oportunidad de destacar su «profesionalidad» y le pone a la altura de los Gasol y Rubio SERGIO EGUÍA Miércoles, 4 abril 2018, 14:40

Nunca un jugador ha justificado mejor la táctica ofensiva que aprendimos gracias al príncipe de Bel-Air. El 'pasársela a Will' no es que sea una consigna en Cleveland. Es que sería absurdo no hacerlo cuando tienes el lujo de contar con el mejor jugador del mundo, solo porque él se empeñó en jugar en su ciudad natal. LeBron intimida, pero es puro corazón. Y no duda en repartir méritos cuando las cosas salen bien en la cancha. En los últimos tiempos, las flores son casi todas para José Manuel Calderón.

El de Villanueva de la Serena, que vino al Baskonia en parte porque, cuando era niño, los azulgrana disputaron un torneo en su pueblo, se entiende a las mil maravillas con el rey. Excelso pasador, el exbaskonista, está en su salsa junto a uno de los mejores finalizadores de todos los tiempos. Y 'El Elegido', lo goza con un escudero al que no dudaría en nombrar caballero de inmediato.

La última alabanza la ha realizado en la entrevista postpartido de la Fox. La periodista le pregunta directamente por su conexión con Calderón, con la facilidad con la que ejecutan el 'pick&roll' y LeBron, como casi siempre en el campo, toma la decisión más acertada. «Es un profesional, es un jugador muy inteligente. No se está tantos años en la selección española sin inteligencia. España es una fábrica de jugadores listos. Los hermanos Gasol, Ricky Rubio, Calde... ». Lógicamente, el vídeo no deja de compartirse por las redes sociales en España. Para algo de lo que se puede sacar pecho.

De hecho, Calderón es uno de los hombres de moda en la NBA. Su participación en los Cavs es intermitente. Lo mismo juega 10 minutos y cambia el signo de un partido que se pasa dos semanas olvidado en el banquillo. Sin embargo, marca una diferencia que los americanos han sabido ver y apreciar. Otra entrevista, ésta al jugador extremeño a la salida del vestuario también se hizo viral hace unos días. En ella, el periodista se disculpa antes de preguntarle cómo lo hace para estar siempre ahí, aunque el entrenador no le mime demasiado. «Es mental. Es saber cuál es mi papel y realizarlo», responde Calderón. Una lección de humildad.