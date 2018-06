LeBron James adelanta que el próximo campeón de la NBA no visitará la Casa Blanca James (i) y Curry pugnan por el balón. «Lo importante de todo este movimiento es que los deportistas hemos tomado conciencia de las cosas que nos afectan y educamos a las personas en la búsqueda de soluciones a las mismas», añade Curry EFE Cleveland (Estados Unidos) Miércoles, 6 junio 2018, 01:58

La máxima estrella actual de la NBA, LeBron James, aseguró este martes que ni los Cavaliers de Cleveland ni los Warriors de Golden State aceptarán, como campeones de la temporada del baloncesto norteamericano, ir a la Casa Blanca.

La declaración de James despertó de nuevo la polémica que se inició cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló en febrero la visita que harían a la casa de gobierno los Eagles de Golde State, campeones de la NFL del fútbol americano.

Mientras la Casa Blanca acusó directamente a los Eagles por la decisión que tomó Trump al quererle cambiar la fecha de la visita, y además reducir el número de personas que anteriormente habían dicho que iban a acudir, James adelantó la postura de los jugadores de la NBA en conferencia de prensa ofrecida este martes, previa a la disputa el miércoles del tercer partido de la serie final.

«Sé que no importa el equipo que gane la serie de las finales, Cavaliers o Warriors, ninguno desea una invitación», destacó James, que ya se mostró muy crítico con Trump cuando también canceló la visita de Golden State a la Casa Blanca como campeón de la NBA 2017. «Se trata de algo típico de él y mientras se encuentre en la Casa Blanca, este tipo de cosas van a continuar», expresó James. «Hay muchas cosas en las que nosotros creemos como americanos, que él no las apoya, y también hay muchas personas que piensan que no hace nada por darles solución».

James reconoció que no era ninguna sorpresa lo hecho con los Eagles, pero pensaba que era el momento de no permitir que las noticias relacionadas con la decisión de Trump eclipsaran la magnífica campaña hacia el título y el sacrificio que hicieron los jugadores para conseguirlo. «Creo que lo más importante y lo que permanece para toda la vida es lo que como deportistas conseguimos en el campo todos los profesionales que competimos en Estados Unidos y ganamos un título de campeones, sin importar quien esté en la Casa Blanca, especialmente si hay alguien como él (Trump)», reiteró James.

Tras conocer la opinión de LeBron James, el base estrella de los Warriors, Stephen Curry, declaró que estaba completamente de acuerdo con él y confirmó el rechazo por parte de su equipo de visitar la Casa Blanca si son campeones, a la vez que alabó la actitud de los jugadores de los Eagles que decidieron no ir a Washington. «Decidí hablar sobre mí al no querer ir a la Casa Blanca el año pasado. Y cada equipo que ha ganado un campeonato desde entonces ha pasado por eso», comentó Curry. «Lo importante de todo este movimiento es que los deportistas hemos tomado conciencia de las cosas que nos afectan y educamos a las personas en la búsqueda de soluciones a las mismas».

Mientras tanto, el alero Kevin Durant, compañero de Curry, dijo que está de acuerdo con él y con todo lo que ha expresado James. «¿Qué otra cosa esperas que haga Trump? Cuando alguien dice que no quiere venir a la Casa Blanca, él cancela la invitación para que la sesión de fotos no se vea mal», valoró «Mantenerse en lo que creemos es bueno para todos y ninguno de nosotros, si ganamos, iremos a Washington», apostilló.

La liga ya vivió la polémica del 'himno' hace 20 años cuando Mahmoud Abdul-Rauf se negó a defenderlo, lo que ocasionó que la NBA entrara en crisis y negociara con la Asociación de Jugadores la obligación de permanecer en el campo durante su interpretación.