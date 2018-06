Svetislav Pesic, renovado una temporada más al frente del Barcelona Pesic dirigiendo un encuentro / EFE El técnico serbio de 68 años ha renovado su contrato con el club tras una campaña en la que solo se ha conquistado la Copa del Rey EFE Barcelona Lunes, 25 junio 2018, 19:28

El técnico serbio Svetislav Pesic ha renovado su contrato con el FC Barcelona Lassa por una temporada, según ha comunicado la entidad azulgrana.

Pesic, de 68 años, se hizo cargo del Barcelona en febrero pasado en sustitución de Sito Alonso y en este curso, el equipo catalán se ha hecho con la Copa del Rey, aunque no ha alcanzado ni el 'play-off' por el título de la Liga Endesa ni tampoco las eliminatorias de la Euroliga.

La principal apuesta del equipo azulgrana para su banquillo era el técnico lituano Sarunas Jasikevicius, el entrenador revelación de esta temporada en Europa al frente del Zalgiris Kaunas, al que ha llevado hasta la fase final de la Euroliga.

Todo apunta que Jasikevicius continuará otra temporada más al frente del equipo de Kaunas, después de ser pretendido por los grandes equipos europeos y disponer incluso de una oferta para dirigir a Toronto Raptors de la NBA.

Pesic ha sido una apuesta personal del presidente Josep Maria Bartomeu, con quien coincidió en 2003, aquella temporada en la que el Barça conquistó la Euroliga con el técnico de Novi Sad en el banquillo y el ahora máximo dirigente de los azulgrana al frente de la sección de baloncesto.

¿Y Juan Carlos Navarro?

Una vez conocida la continuidad de Pesic, el Barcelona debe resolver el futuro de Juan Carlos Navarro. El capitán azulgrana, de 38 años, firmó un contrato con el Barça hasta 2027, con la idea de que el jugador pasara a formar parte del equipo técnico o directivo en el momento de que dejara de jugar.

Según diferentes informaciones, el club ya habría informado al escolta sobre su intención de que no contaba con sus servicios de jugador para el año próximo.

En el contrato firmado por ambas partes en septiembre pasado, quedó reflejado que para que Navarro no continuase en el equipo, las dos partes tenían que estar de acuerdo, por lo que jugador y club tendrían que seguir negociando esta posibilidad.

En el último partido jugado esta temporada por Navarro, el cuarto de la serie de semifinales ante el Kirolbet Baskonia, el escolta azulgrana comentó que tenía ganas de continuar: «No me quiero ir así».

«Tengo ganas de seguir la próxima temporada, no me quiero ir así, con esta derrota. Y sobre todo, el tema de Europa, en la Euroliga llevamos años que no hemos dado el nivel, me gustaría estar en un equipo competitivo y formar parte de eso», dijo.