Baloncesto Ibon Navarro: «Vamos a la Final Four a ganarla» Ibon Navarro habla con su equipo durante un tiempo muerto. / E. C. El entrenador vitoriano clasifica al UCAM para su primera final europea, la de la FIBA Champions League SERGIO EGUÍA Jueves, 5 abril 2018, 13:14

Será un torneo menor comparado con la Euroliga o la EuroCup, pero no deja de ser un título europeo. Y el vitoriano Ibon Navarro está a tan solo dos partidos de alzarse con la FIBA Champions League. Sucedería de ese modo a otro vasco, Txus Vidorreta, que lo ganó el año pasado con Iberostar Tenerife, en la primera edición del torneo.

EL UCAM volvía a ganar este miércoles a los turcos del Pinar Karsikaya (81-72) en Murcia y sellaba su pase a la Final Four que se disputará del 4 al 6 de mayo en una sede todavía por determinar (la propia Murcia es candidata) y en la que peleará contra el Mónaco, el AEK y el Ludwigsburg. «No vamos a la Final Four a jugar, vamos a ganarla», aseguró el preparador alavés tras el encuentro.

El paso del conjunto de la Universidad Católica por la competición es de enmarcar. De hecho, los levantinos hacen historia con esta clasificación para la final. La semana pasada, en una encerrona de las de antes (con lanzamiento de objetos a la cancha, interrupciones y hasta extrañas averías en los marcadores), los de Navarro lograron una renta de 14 puntos, que hicieron que se encarase el partido de anoche como una fiesta. Aunque no fue tan sencillo. El UCAM se vio obligado a remontar a unos turcos que no dieron su brazo a torcer en ningún momento. En cualquier caso, lo más cerca que estuvo su rival de remontar fue el 52-59 que reflejaba el tanteador poco antes de que concluyera el tercer cuarto.

«Quiero felicitar a mi equipo por la victoria y por el trabajo también de los últimos seis meses. Es un pequeño premio que tenemos pero si estamos aquí no es sólo para jugar la final, sino para ganarla. Hemos controlado el ritmo, anulando en defensa a Jones y Kenedy», indicó Navarro tras alcanzar la pelea por el título que tendrá que sortear cruces y sede. El técnico del UCAM explicó la energía mostrada en la última semana. «Lo más difícil de esta semana fue ir a Valencia y jugar como jugamos. El de la ida fue un partido surrealista, de tres horas, y hoy sabíamos que era un colchón importante pero no era definitivo. Han metido 26 puntos en el tercer cuarto. No es una cuestión de entrenador, es de jugadores», apuntó el ex del Baskonia.

Navarro recordó que jugar la Final Four complicará el objetivo del 'play off' de la Liga Endesa. «Ir a la 'Final Four' son dos partidos más, mover una jornada a entre semana. Va a ser molesto para el objetivo del 'play off'. Si vamos hay que intentarlo, va a ser complicado porque los tres equipos serán más favoritos», finalizó.