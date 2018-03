Euroliga Unicaja dice adiós y el CSKA aplasta al Khimki en el derbi ruso Ricky Hickman del Brose Bamberg pelea por el balón contra Jeff Brooks, de Unicaja. / Timm Schamberger El Brose se recompuso de la paliza en el Buesa Arena y venció al conjunto andaluz SERGIO EGUÍA Viernes, 23 marzo 2018, 23:54

Sin piedad. El Ejército rojo no hace prisioneros. Los pívots del CSKA pasaron ayer por la casa del Khimki como un elefante por una cacharrería. 53 puntos al descanso para los de Itoudis, en un ritmo infernal que ahogó a la tripulación que comanda Shved. El talentoso escolta no defraudó, pero cuando sacaba su talento a relucir, espoleaba a De Colo. No le gustan los papeles secundarios al francés.

Además, contaba con su compatriota Westermann para seguir castigando a los vecinos. El Khimki encontró a Markovic para taponar esa segunda vía de agua. Para los puntos de Higgins y Hunter y la potencia de Rudd ya no quedaban remedios en la chistera de Bartzokas. Aplastante una semana más el líder, que se dejó llevar en la segunda parte hasta vencer 73-90.

Por su parte, el Unicaja le dice adiós a cualquier remota opción de meterse en el Top 8 con su derrota en Alemania. El Brose de Banchi se recompuso de la paliza en el Buesa -si CSKA hizo 53 al descanso, los alemanes anotaron 55-, pero se desinfló en los minutos finales y casi remontan los andaluces. 93-88 con partidazo de Hickmann y Nedovic.

Así las cosas, el camino hacia los cuartos de final de Euroliga queda en manos de dos contendientes. En las de los dos que se la juegan el próximo jueves en Vitoria: Baskonia, que parte con ventaja, y Maccabi.