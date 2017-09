Uruguay ofrece la dirección de su ballet nacional a Igor Yebra Igor Yebra. / EFE «Ellos me han buscado a mí, el interés es mutuo», afirma el bailarín bilbaíno, que se encuentra en Montevideo negociando reemplazar a Julio Bocca OSKAR BELATEGUI Viernes, 15 septiembre 2017, 02:36

Uruguay ha ofrecido la dirección de su Ballet Nacional al bilbaíno Igor Yebra tras la renuncia anunciada por el actual director artístico, el argentino Julio Bocca, quien estará en el cargo hasta diciembre, desveló ayer la ministra de Cultura del país, María Julia Muñoz. «Estamos conversando con el consejo directivo del Ballet Nacional y tenemos entre nosotros a Igor Yebra, uno de los candidatos a ocupar el cargo, lo que nos resulta interesante», expresó Muñoz a la prensa.

Yebra confirmaba ayer a EL CORREO desde Montevideo que se encuentra negociando hacerse cargo de uno de los más prestigiosos ballets de Latinoamérica. Su amigo Julio Bocca fue el que le puso sobre aviso. «Julio lleva en el cargo siete años. Quiere tomar aire después de haber hecho un trabajo impresionante con la compañía». Yebra considera «precipitado» que la ministra de Cultura haya desvelado las conversaciones, pero no oculta su interés por el puesto. «Ellos me han buscado a mí», remarca. «Yo estoy interesado y ellos están interesados. Es un ballet con un repertorio impresionante que exige una dedicación importante. No quiero estropearlo, sino mejorarlo. El hándicap es cómo compaginarlo, pero es una oportunidad que debo valorar».

Apuesta por la tierra

Igor Yebra (Bilbao, 1974) debutó como profesional con Víctor Ullate en 1988. Después inició su carrera en solitario. Fue el primer bailarín no ruso en bailar el rol protagonista de ‘Iván el Terrible’ en el Kremlin. En 2006 fundó su propia escuela de danza en Bilbao y dos años después recibió el encargo de poner en funcionamiento la Escuela Municipal de Amurrio.

«Yo he hecho mi apuesta por mi casa, mi tierra. Esto me obligaría a pasar un tiempo en Uruguay», reconocía el bailarín, que el próximo 24 de noviembre representa en el Bilbao Arena ‘Zorba el Griego’ junto a la BOS y la Coral de Bilbao. Su mujer y su niña de dos años también pesarán en la decisión. La reunión de hoy, adelanta, será «esclarecedora».